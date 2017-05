Poetin geeft VS de schuld voor WannaCry-virus: “Dit kan als boomerang naar hen terugkeren”

De Russische president Vladimir Poetin wijst de Amerikaanse inlichtingendiensten aan als schuldigen voor WannaCry, de wereldwijde cyberaanval die afgelopen weekend meer dan 200.000 pc’s besmette.

“Microsoft heeft het gezegd: de oorspronkelijke bron van dit virus zit bij de Amerikaanse inlichtingendiensten”, zei Poetin maandag in Peking. “Wij hebben er absoluut niets mee te maken. Wat er ook gezegd wordt.”

Eerder op de dag had NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg al verklaard dat “de meeste cyberaanvallen in het verleden van Rusland afkomstig waren”.

Rusland is het land dat het zwaarst getroffen werd door de aanval. Onder meer de minister van Binnenlandse Zaken, telecomoperator MegaFon, Sberbank en tal van andere door de staat beheerde bedrijven werden getroffen. “Er werd geen noemenswaardige schade toegebracht aan onze instituties, of het nu om onze banken, onze gezondheidszorg of andere zaken gaat”, aldus Poetin. “Maar toch is dit heel zorgwekkend. Hier is niets goeds aan.”

Boomerang

Poetin herhaalde zijn oproep nog eens om met de VS een wettelijke overeenstemming over cyberveiligheid te ondertekenen. Diezelfde oproep werd vorig jaar nog afgeslagen door toenmalig president Barack Obama. “Malware die door geheime diensten ontwikkeld wordt, kan nochtans als een boomerang naar hen terugkeren”, luidde het.