Astrid Coppens verlaagt huurprijs villa opnieuw

Astrid Coppens (34), in een vorig leven Astrid Bryan, heeft de huurprijs van haar huis in Hollywood opnieuw verlaagd.

De villa met drie slaapkamers, twee badkamers, een zwembad en een tropische tuin, moest aanvankelijk 22.725 euro per maand kosten, maar dat bedrag werd teruggebracht tot 18.170 euro om het huis sneller verhuurd te krijgen. Nu blijkt dat de maandelijkse huurprijs net onder de 16.000 euro per maand bedraagt, wat in de buurt komt van de volgens kenners meer realistische 15.500 euro.

Astrid mag de villa niet verkopen omdat haar ex-man John er beslag op heeft laten leggen. Verhuren is in afwachting van een uitspraak van de slopende rechtszaak tegen haar ex-man voorlopig de enige optie.