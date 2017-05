De Romeo’s delen vrijdag het podium met de Duitse tv-vedette Melanie Wiegmann (44). Ze hebben de actrice uit Sturm der Liebe uitgenodigd als special guest op de Nacht van Affligem.

Wiegmann speelt in de Duitse serie – bij ons elke werkdag op Vitaya – zangeres Natascha Schweitzer. Ze zal een aantal nummers brengen die ze al in Sturm der Liebe zong. Het wordt haar eerste en voorlopig enige optreden in ons land. Meer info op www.nachtvanaffligem.be.