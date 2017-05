Sergio Herman verliest niet alleen zijn vader, maar ook zijn grote inspiratiebron

Voor de tweede keer op korte tijd krijgt topchef Sergio Herman een immens verlies te verwerken. Zijn vader, Ronnie Herman, is op 69-jarige leeftijd overleden. Het was Ronnie die Oud Sluis oprichtte en zijn zoon leerde koken. “Pa is de grondlegger van wie ik ben”, zei Sergio daarover. Maar de afgelopen jaren was hij stilletjes aan in zichzelf verdwenen. Hij leed al twaalf jaar aan Alzheimer.

Het was een afscheid in besloten kring, nadat Ronnie Herman afgelopen donderdag overleed. Goed anderhalve maand na de opening van AIRepublic in Cadzand, het nieuwste restaurant van Sergio Herman dat een ...