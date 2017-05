Op een dag beslisten ze om alles te verkopen, binnenkort reizen ze de wereld rond met hun kinderen

Na de dood van een familielid en een goede vriend, namen Clare Fisher en haar echtgenoot Ian een drastische beslissing. Ze wilden vertrekken. De wereld rondreizen samen met hun twee jonge kinderen. Voor hoe lang weten ze nog niet, maar intussen staat hun hele hebben en houden te koop.

De meubelen, de gezinswagen, de handtassen van Clare... Het gezin uit het plaatsje Porthcawl in Wales heeft werkelijk alles te koop gezet. Met het geld dat ze daarvoor krijgen, willen ze rondreizen. Zo lang en zo ver mogelijk. Samen met hun kinderen Maddison (3) en Kallan (5).

“Na de dood van een familielid en een goede vriend keken we naar elkaar en zeiden we: waarom doen we het niet gewoon? We reizen met ons gezin toch al heel veel. Drie keer per jaar indien mogelijk. We zijn alleen echt gelukkig wanneer we op reis zijn of een reis aan het plannen zijn”, vertelt Clare.

De bestemmingen van de eerste acht maanden hebben ze vastgelegd. Thailand, Vietnam, Cambodja, Maleisië, de Filipijnen, Indonesië, Sri Lanka, Nieuw-Zeeland, Australië, Fiji... Ze passeren allemaal de revue.

“Nadien komen we terug om onze families en vrienden te zien”, klinkt het. “Maar daarna vertrekken we waarschijnlijk weer voor het tweede deel van onze reis.”

De kinderen zullen ze zelf dagelijks les geven. En ook wat de financiële zaken betreft, hebben ze een plan. Ze hebben een videocamera gekocht en zullen alle avonturen filmen en op sociale media posten.

“Als mensen onze avonturen beginnen te volgen, kunnen we daar mogelijk nog iets uit halen”, zegt Clare. “Verder gaan we ook vrijwilligerswerk doen. Zeker omdat we onze kinderen willen leren hoe belangrijk het is om andere mensen te helpen.”