Niet goed snik: onze man ging mee feesten met 160.000 voetbalfans in Rotterdam

De Coolsingel. Nicolai Jörgensen, de Deense spits van voetbalclub Feyenoord Rotterdam kent geen Nederlands, maar die twee woorden begrijpt hij. Zo vaak heeft hij ze de voorbije maanden moeten horen.

De Coolsingel is de belangrijkste straat van Rotterdam en werd de afgelopen dagen helemaal verkeersvrij gemaakt om, zoals de traditie het wil, Feyenoord te huldigen als kampioen van Nederland. Alleen was het nu nogal lang geleden dat het hen nog eens gelukt was. Van 1999 al. De gekte werd er alleen maar groter om. Om half zeven ’s morgens stonden de eerste fans al te wachten op het plein voor het stadhuis, dat de Coolsingel kruist. Ze zouden er nog vijfeneenhalf uur in de brandende zon moeten staan wachten.

Zelf kom ik pas rond een uur of elf aan in Rotterdam. Een vreemde melding licht op op mijn iPhone. Zo eentje die je krijgt als er noodweer is. “Noodmelding: “Huldiging Feyenoord Rotterdam” geen plek meer voor feestgangers, binnenstad is vol. Vier het thuis of elders”, staat er te lezen. Met maar liefst 160.000 waren ze al. De Coolsingel, en dan heb ik het over een vierbaansweg met tramsporen en nog een keurige rij boompjes ernaast, stond afgeladen vol.

Foto: wic

Op mijn weg van de parkeergarage naar de Coolsingel zie ik al de meest waanzinnige dingen. Overal lichtreclame om Feyenoord te feliciteren met de titel. Een spandoek van tachtig bij veertig (!) meter over de hele oppervlakte van een gebouw. Zelfs de vuilniswagens hebben een boodschap om de nieuwe kampioen te feliciteren.

Ik zie een ontzaglijke hoeveelheid Feyenoord-shirts. Allochtonen, homo’s, Johnny’s, lesbiennes, rappers, skaters, vaders en moeders met jonge kinderen… Allemaal zijn ze van de partij. Allemaal zingen ze wel één of ander clublied. Niets is sterker dan dat ene woord, Feyenoord!

Zelfs de vuilniswagens hebben een boodschap voor Feyenoord Foto: wic

Veel scholen in Rotterdam zijn gesloten vandaag, of hebben hun leerlingen enkele uren vrij gegeven om de huldiging te kunnen bijwonen. En zij die toch naar school hadden gemoeten, daar springen vele ouders voor in de bres. ‘Bijzonder verlof’, een dag vrij van school om uitzonderlijke reden, is dat dan. “Ik hou contact met de andere ouders uit de klas van onze kinderen en bijna iedereen ging verlof aanvragen om met de kinderen naar hier te komen”, vertelt een moeder me. “Voor één keer mag het wel: dit maak je maar één keer mee in achttien jaar.”

Zelf pers ik me er met de grootste moeite nog bij, op die afgeladen Coolsingel. Met de buik ingetrokken en na héél lang aanschuiven.

Nu heeft u de beelden van die knettergekke fans voor het stadhuis misschien wel al gezien, maar wat u waarschijnlijk niet zag was dat dat eigenlijk maar een fractie was van de massa. Om de hoek, aan het oog van de camera’s onttrokken, liep de Coolsingel gewoon verder. En daar stonden nog eens ruim honderdduizend mensen. Zij moesten het feest noodgedwongen op grote schermen volgen, want het stadhuis is simpelweg niet te zien vanwaar zij staan. En daartussen sta ik. Als ik me omdraai, kan ik nog net het grote kruispunt achter me zien. Recht vooruit zie ik alleen maar mensen. Ergens daar moet het stadhuis zijn, maar de mensenzee is zo enorm dat ik zelfs geen benul heb waar zich dat ergens zou kunnen bevinden. Honderd meter aan hoofden kan ik ontwaren, verder reikt mijn zicht niet.

Openluchtfuif

Op de grote schermen zien we hoe kapitein Dirk Kuyt zijn Legioen aan fans toespreekt. Die felbegeerde kampioensschaal wordt bovengehaald en de massa ontploft. Vuurwerk wordt bovengehaald en afgestoken – gewoon in de massa. Mensen hangen aan verkeersborden en klimmen op balustrades. Zelf heb ik het laatste plekje weten veroveren op de pijnlijk smalle omheining van een sushibar, die veiligheidshalve gesloten is.

Het feestje zit erop voor ik er erg in heb. Een halfuur lang meezingers brullen tegen een groot scherm en het is voor de meesten al huiswaarts gaan geblazen. Maar Rotterdam bleef een gigantisch openluchtfestival. Even voorbij het stadsplein bleven duizenden mensen meedoen aan een geïmproviseerde openluchtfuif voor de cafeetjes, waar om het uur “You’ll Never Walk Alone” meegebruld werd.

Duik in de fontein

Honderd meter verder verenigt het Rotterdamse Hofplein de belangrijkste Rotterdamse straten in een enorme rotonde met verkeerslichten, maar vandaag zijn er geen auto’s te zien. In het midden staat een grote fontein. Nog niet zo heel lang geleden beloofde verwoed Feyenoord-fan en voetbalanalist Johan Boskamp dat hij erin zou springen als Feyenoord kampioen werd, een belofte die hij later zou intrekken. Maar honderden andere Feyenoord-fans vonden een duikje in de fontein kennelijk wel een goed idee. Tieners komen voorbij met doorweekte broeken, kletsnatte vaders met nog nattere zonen laten zich helemaal gaan in een fontein in het midden van de stad. De aangerukte politie staat erbij en kijkt ernaar. Enkele fans halen Bengaals vuur boven en beginnen daar vervaarlijk mee te zwaaien, maar vandaag mag het.

Intussen zijn er in de straten geïmproviseerde minifeestjes ontstaan. Tot mijn verbazing is de openluchtfuif naast het stadsplein zelfs uitgebreid van een halve naar driekwart straat. Me dunkt dat Jörgensen intussen wel weet waarom hij die twee woorden zo vaak heeft moeten horen.

Foto: wic

Foto: EPA

Foto: EPA

Foto: EPA

Foto: AFP