Ook nominaties voor tiende Televisiesterren oogsten kritiek

Geen Vlaamse Televisiesterren zonder kritiek: de nominaties voor de tiende editie doen opnieuw wenkbrauwen fronsen.

Op zaterdag 3 juni worden in het Kursaal in Oostende voor de tiende keer de Vlaamse Televisiesterren uitgereikt. Gisteren maakte onze krant de nominaties bekend en zoals elk jaar stuiten die nominaties op kritiek.

Een deel viel op sociale media te lezen, een deel weerklonk achter de schermen van tv-land. Uiteraard zijn er bedenkingen bij de wanverhouding in de nominaties tussen de zender­groepen: VRT haalde negentien nominaties binnen, Vier elf, VTM slechts zes. En uiteraard doen ook de nominaties en niet-nominaties van individuele programma’s wenkbrauwen fronsen, van de opmerking dat de dubbele nominatie voor de Vier-reeks Auwch ‘een nominatie in de categorie comedy op zich is’ tot het ontbreken van tal van alom geprezen docu- en fictiereeksen in het rijtje.

Kritische ceremoniemeester

De kritiek op de nominaties is niet nieuw, kritiek op de winnaars zal er op 3 juni ook zijn. Het is de jury die de winnaars kiest, op de publieksprijs na. Dat Tine Embrechts en Eline De Munck de enige vrouwen zijn in die jury, wordt door sommigen ook al niet op applaus onthaald. De organisatoren krijgen dan weer lof voor de keuze van comedian Xander De Rycke als ceremoniemeester van de tiende Nacht: De Rycke is in zijn shows altijd erg kritisch geweest voor de Vlaamse tv-zenders.