Gangsters in cel na aanslag op 'Frank De Tank'

Brecht - Het Antwerpse gerecht heeft twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op Frank ‘De Tank’ V., de hoofdverdachte in een groot onderzoek naar cocaïnesmokkel. Het gaat om twee mannen uit het Luikse misdaadmilieu.

Het gerecht en de federale politie hebben een eerste kleine doorbraak gerealiseerd in het onderzoek naar de reeks schietpartijen en brandbomaanslagen die de voorbije maanden werden gepleegd tegen figuren uit het Antwerpse drugsmilieu.

Vrijdag hebben speurders Parfait M.(26) en Yassin E.Y. (26) opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de aanval op de woning van Frank V. op de Schotensesteenweg in Sint-Job-in-’t- Goor. In de nacht van 25 op 26 februari werd het appartementsgebouw met zware wapens onder vuur genomen. De daders gooiden ook een molotovcocktail tegen de gevel. De schade was aanzienlijk, maar bij de raid vielen geen gewonden.

Auto in veld

De Antwerpse speurders menen dat ze met de Rwandees Parfait M. een mogelijke uitvoerder van de aanslag hebben. Ook Yassin E.Y. uit Luik komt in de beeld als mogelijke mededader. Beiden kunnen worden gelinkt aan een auto, die volgens de speurders werd gebruikt bij de aanslag op het appartement van De Tank. De gangsters lieten de wagen zonder nummerplaten achter in een veld in de buurt van Hoogstraten, met de bedoeling om de auto later op te halen met een takelwagen. Een alerte wandelaar vond de wagen verdacht en verwittigde de politie. Uit analyse van de ANPR-camera’s en flitscamera’s meent het gerecht te kunnen besluiten dat het voertuig werd gebruikt bij de feiten in Sint-Job.

Lees meer in Het Nieuwsblad editie Antwerpen-Stad van dinsdag 16 mei