Pas na 2.500 kilometer maak je minder brokken

Ze hebben amper 1.000 kilometer op de teller, maar ze wanen zich al de koning van de weg. Het is een diagnose die je bij één op de vijftien mannelijke autobestuurders, tussen 18 en 25 jaar, kan stellen. “Fout. Pas na je eerste 2.500 kilometer neemt het risico op ongevallen sterk af”, zegt het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV).

Elke dag is er bij achttien ongevallen in het verkeer een jonge bestuurder betrokken. Al te vaak is de oorzaak te weinig ervaring en te veel zelfverzekerdheid. “Zo’n 7 procent van de jonge mannen noemt zichzelf na 1.000 kilometer al een ervaren bestuurder”, zegt Stef Willems, woordvoerder van het BIVV. “Dat is veel te vroeg.”

Het kantelpunt ligt op 2.500 kilometer: wie dat nog niet op de teller heeft, loopt drie keer meer kans op een ongeval dan een bestuurder met 10.000 kilometer ervaring. Hoe reageert mijn auto op de weg tijdens een felle ­regenbui? Hoe voer ik een noodstop uit? Of hoe moeilijk is het om ’s nachts te rijden? “Dat weet je beter als je al 2.500 kilometer hebt afgelegd. Maar zelfs dan ben je er nog niet. Pas vanaf 10.000 kilometer kan je van een beetje ervaring spreken. Al geldt dat niet voor elke bestuurder”, stelt het BIVV.

Hoewel het aantal jonge slachtoffers in het verkeer de voorbije jaren is afgenomen, doet ons land het nog altijd slecht. Elk jaar sterven hier gemiddeld 122 jonge twintigers in het verkeer. In Duitsland zijn het er 79, in ­Nederland 47.

Leuke prijzen

Maar de sector zit niet stil en hoopt dat een nieuwe app effect kan hebben. Smart Drivers, een programma voor op je gsm, registreert zoals een zwarte doos of je te hard remt, optrekt of al rijdend belt of berichten stuurt. Leuke beloningen moeten jongeren prikkelen om voorbeeldiger te rijden.

“Voor elke rit krijg je een score. Haal je in een hele week 7 op 10 en meer, dan maak je kans op een prijs. Van cinematickets tot bons om gratis te tanken. We gaan bewust elke week beloningen uit­reiken. Zo hopen we dat jonge bestuurders hun rijgedrag continu blijven bekijken”, zegt Bart Walraet van verzekeraar Baloise, een van de initiatiefnemers van de app. “Nu verslapt de aandacht van jongeren snel. We ­geven ze lagere premies voor een verzekering, maar eenmaal ze die premie hebben, analyseren ze hun rijgedrag nog amper. Dat tonen voorbeelden uit het buitenland duidelijk aan. Daarom geloven we in deze aanpak.”