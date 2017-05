Doodsbedreigingen voor kinderverzorgster na schokkende beelden van mishandeling: “Ik snap niet dat zo’n monster met baby’s mag omgaan”

Antwerpen / Schoten - Een kinderverzorgster van 22 uit Schoten is gisteravond onder­gedoken. Ze kreeg doodsbedreigingen nadat op tv schokkende beelden waren getoond waarop te zien is hoe ze baby’s in de crèche mishandelt. De jonge vrouw werd zaterdag opgepakt, maar is een dag later onder strikte voorwaarden weer vrijgelaten. “De beelden zijn verschrikkelijk”, zegt de mama van het mishandelde meisje. “Ik snap niet dat zo’n monster met kinderen mag omgaan.”

De moeder van een zes maanden oude baby stelde vorige week donderdag vast dat haar dochtertje enkele opvallende blauwe plekken op haar kaak had. Het meisje ging nog maar vier dagen naar crèche Kiddy Watch in Antwerpen. “Ik heb de blauwe plekken op haar gezicht gezien, maar als jonge mama weet ik niet altijd waar die plekken vandaan komen”, vertelde de mama gisteravond op de Antwerpse re­gionale zender ATV.

Crècheverantwoordelijke Larissa Van Wesemael.

De ouders vertrouwden de zaak niet en trokken naar een kinderarts, die hen meteen aanraadde om contact op te nemen met de crèche. Larissa Van Wesemael, de crècheverantwoordelijke, besloot onmiddellijk de camerabeelden na te kijken. Wat ze samen met de ouders te zien kreeg, was schokkend.

De beelden tonen duidelijk dat de jonge kinderverzorgster C.F. (22) uiterst brutaal omgaat met de baby’s. Zo sleurt ze een van de kinderen in een stoel naar zich toe. Ze trekt het meisje er hardhandig uit en geeft het een slag in het gezicht om het te doen stoppen met huilen. “De beelden zijn verschrikkelijk”, zegt de mama. “Ik snap niet dat zo’n monster met kinderen mag omgaan.”

De baby werd opgenomen in het ziekenhuis en verbleef daar gisteren nog steeds.

Crècheverantwoordelijke Larissa Van Wesemael zegt zelf zeer aangeslagen te zijn door het gedrag van de medewerkster. “We zijn allemaal zeer diep geraakt”, verklaarde ze. “We leven enorm mee met de ­ouders en het kindje. We zijn meteen naar de politie gestapt en hebben een klacht ingediend tegen die medewerkster.”

Kinderverzorgster C.F. werkte sinds oktober vorig jaar in de crèche. Zaterdag werd ze opgepakt op verdenking van kindermishandeling. Ze bracht de nacht door in het politiekantoor, maar de onderzoeksrechter liet haar de volgende dag vrij onder enkele strikte voorwaarden. Vanzelfsprekend mag ze voorlopig niet meer in aan­raking komen met kinderen.

“Mijn cliënt werkt volledig mee met het onderzoek”, zegt haar raadsman Tim Smet. “De beelden zijn uiteraard wat ze zijn. Die spreken voor zich en daar is dus ook geen discussie over. Maar wij ­hopen dat het proces in de rechtbank wordt gevoerd. In alle sereniteit. Ze zal zich ­intussen strikt aan de opgelegde voorwaarden houden.”

Doodsbedreigingen

Waarom de kinderverzorgster zo agressief was tegen de kinderen en hoe lang ze zich al zo gedroeg, maakt deel uit van het onderzoek. Ze zou wel al langer met persoon­lijke problemen kampen.

Haar advocaat betreurt dat de schokkende beelden gisteravond op tv werden getoond. Hij dient een klacht in tegen onbekenden om na te gaan wie de beelden gelekt heeft. “Deze beelden maken deel uit van het onderzoek”, zegt advocaat Smet. “Sinds ze verspreid zijn, ontvangt mijn cliënt tal van doodsbedreigingen. Haar naam en adres zijn te grabbel gegooid op sociale media, waardoor ze nu moet onderduiken.”

Voor de doodsbedreigingen heeft C.F. gisteravond een bijkomende klacht ingediend. Het parket wilde enkel kwijt dat een onderzoek loopt naar mogelijke kindermishandeling in de crèche.

Kind & Gezin noemt de zaak “choquerend en onaanvaardbaar. “We gaan nu samen met de crèche bekijken hoe dit zover kon komen en of er iets moet veranderen. De crèche heeft in ieder geval zelf meteen stappen ondernomen en alle ouders ingelicht.”

De moeder van het mishandelde meisje zei gisteren dat ze de crèche niets kwalijk neemt. “Ze hebben zeer snel gereageerd. Ze waren zelf enorm geschokt. De verantwoordelijke is zelfs in tranen uitgebarsten.”