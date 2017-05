Middelvinger van Teodorczyk naar Brugse fans krijgt nog een staartje

Lukasz Teodorczyk mag wellicht een proces-verbaal van de Brugse politie in zijn bus verwachten na zijn middelvinger richting Brugse publiek zondag voor de topper.

Aan een sanctie van de voetbalbond ontsnapt Teodorczyk wellicht omdat het incident niet in het verslag van de wedstrijdcontroleur stond, maar een geldboete krijgt de Anderlecht-spits ­wellicht wel. Dat de politie van Brugge een proces-verbaal ­tegen een voetballer opstelt, is geen primeur. Toen Silvio Proto – toen nog doelman bij Anderlecht – twee jaar geleden het Brugse publiek provoceerde door tien vingers op te steken (het aantal jaren zonder titel) en een vinger op zijn mond te leggen, kreeg hij er ook één in de bus. “Een ­inbreuk op de voetbalwetgeving”, zei de politie toen. ­Proto kreeg een minnelijke schikking van 1.000 euro.

Vermoedelijk wacht Teodorczyk een gelijkaardige sanctie. Al wil de korpschef beide gevallen niet vergelijken. “Geen twee zaken zijn dezelfde”, aldus Dirk Van Nuffel. “Teodorczyk werd geprovoceerd door het publiek. En hij stak zijn middelvinger niet uit naar een volle tribune.”

Anderlecht houdt het in principe bij een vermaning, geen boete. “Al keuren we het zeker niet goed”, zegt woordvoerder David Steegen. “Maar we houden rekening met de provocaties.”

­Teodorczyk is niet de eerste voetballer die uitpakt met een middelvinger. Ronaldo deed het in 2011 richting Bosnische fans. Luis Suarez kreeg als Liverpool-spits 25.000 euro boete omdat hij de Tottenham-aanhang viseerde en zelfs Bayern München-coach Carlo ­Ancelotti ging zijn boekje te buiten in het stadion van Hertha ­Berlijn. Hij moest 5.000 euro ­betalen aan een goed doel.