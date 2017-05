Hypernerveuze René Weiler kwam ook bij vorige club zo in de problemen

René Weiler heeft zichzelf al een heel seizoen goed onder controle. Zelden een onvertogen woord over de refs of de tegenstander. Maar in de potentiële titelmatch op Club van zondag was de RSCA-coach hypernerveus. Weiler moet nog leren omgaan met de enorme druk die gepaard gaat met een titel- of promotieduel. Bij zijn ex-club Nürnberg herkennen ze het fenomeen. Vorig seizoen speelde Nürnberg met Weiler barrageduels tegen Frankfürt voor promotie naar de Bundesliga. Het liep mis en ook daar ging de Zwitser even uit de bocht.

Net voor de match maakte Frankfurt toen bekend dat bij hun verdediger Marco Russ na een dopingtest een kwaadaardige kanker was ontdekt. Tot ieders verrassing wenste Weiler, die anders altijd twee keer nadacht voor hij iets zei, Russ géén sterkte. In een tv-interview zei hij dat hij het vreemd vond dat Frankfurt dat net dan aankondigde, waarmee hij insinueerde dat iedereen meer sympathie zou hebben voor hen dan voor zijn Nürnberg. Nervositeit ten top? Duitsland stond alvast op zijn kop en Weiler moest zich later excuseren.

De promotie naar de Bundesliga dwong hij overigens niet af. De reden? Jawel, ultradefensief spel, dat ook hard bekritiseerd werd. In Frankfurt dwong Nürnberg nog wel een puik 1-1-gelijkspel af. Thuis had de club genoeg aan een 0-0 en dus liet Weiler al zijn manschappen massaal verdedigen. Nürnberg verloor thuis met 0-1 en achteraf stelden zelfs sommige spelers de vraag: hadden we niet meer moeten aanvallen?

Het is René Weiler ten voeten uit. Al zal zijn omschakelingsvoetbal Anderlecht wél naar de titel leiden.