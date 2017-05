Nokvol C-mine verwacht je voor grote Jobbeurs Limburg

Het zijn allicht de 50 meest dynamische organisaties van Limburg die op donderdag 18 mei de volledige beursvloer van C-mine inpalmen. Zij ontvangen er met de glimlach iedereen die op zoek is naar een nieuwe professionele uitdaging. Samen hebben de standhouders van deze Jobbeurs Limburg meer dan 1.000 jobs in de aanbieding. Minstens één daarvan is jou op het lijf geschreven, dus snel inschrijven is de boodschap!

Volgende donderdag is het zover. Om 14 uur openen de deuren van C-mine in Genk voor de derde editie van Jobbeurs Limburg. Met dit grootschalige event wordt de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt drastisch verkleind. Het tekort aan de juiste werknemers is immers erg nijpend, terwijl anderzijds een aanzienlijke groep van mensen tevergeefs op zoek is naar een geknipte baan. Vandaar dat Jobbeurs Limburg voor zowel werkzoekenden als ambitieuze carrièretijgers een unieke gelegenheid is om alle aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Een grote troef is dat met alle potentiële werkgevers een informeel gesprek kan gevoerd worden over de inhoud van de vacante jobs, het gezochte profiel van de kandidaten, de voorwaarden en over de organisaties zelf.

Met 50 standhouders uit diverse sectoren is het aanbod erg divers: de zorg, industrie, verkoop, logistiek, automotive,… in alle disciplines worden nieuwe arbeidskrachten gezocht. Van gemotiveerde mensen zonder specifieke ervaring tot doorwinterde topmanagers en alles daar tussenin: in elke categorie wordt uitgekeken naar sterke kandidaten. Zowel kleine als grote privébedrijven en overheidsdiensten vullen de volledige beursvloer en lichten met plezier hun openstaande jobs toe. En dat zijn er heel wat. Samen brengen de werkgevers meer dan 1.000 banen mee naar Jobbeurs Limburg. Er is dus zeker voor ieder wat wils!

Waarden

Nieuw dit jaar, en meteen ook een primeur voor deze provincie, is dat de bezoekers kunnen ontdekken welke waarden en normen zij belangrijk vinden. Vind je erkenning, daadkracht of innovatie essentieel in je toekomstige job? Hou je van een werkomgeving waarin autonomie, zelfontplooiing of integriteit hoog in het vaandel worden gedragen? Dat alles kan je uitzoeken aan de hand van een test op de beurs. Het waardenprofiel wordt aangemaakt via een korte vragenlijst op Jobat.be, waarbij kandidaten een aantal stellingen gaan rangschikken in functie van het persoonlijke belang dat zij hier aan hechten.

“Elke bezoeker die de test doet, kan zich buttons laten opspelden waar de waarden op vermeld staan die naar voor zijn gekomen”, zegt Tineke Vanwalleghem van Jobat Limburg. “Het is een ludieke manier om hun kernwaarden kenbaar te maken aan de standhouders, en vormt meteen een aanknopingspunt om het gesprek op gang te brengen.”

In een volgende fase zullen ook de bedrijven en organisaties kunnen aangeven welke waarden zij erg belangrijk vinden, zodat er op basis van de raakvlakken, een perfecte match tussen gelijkgestemde zielen kan gemaakt worden. Deze afstemming van de waarden valt niet te onderschatten. Het gebeurt immers regelmatig dat sollicitanten erg enthousiast zijn over de inhoud van de job, maar ze jammer genoeg moeten vaststellen dat de bedrijfscultuur helemaal niet overeenstemt met hun verwachtingen. Zo ontstaan ‘misfits’ waar niemand op zit te wachten.

Code voor cv

De beurs bezoeken en contacten leggen met de 50 standhouders is helemaal gratis. Vooraf inschrijven kan via de website www.jobat.be/jobbeurslimburg. “Dat maakt het makkelijker om gericht te zoeken naar de jobaanbiedingen bij je profiel passen”, aldus nog Tineke Vanwalleghem.

Er wordt bovendien een koppeling gemaakt met het cv van de sollicitanten. “Door te registreren kan je aan de diverse stands gewoon een code laten zien, waarmee je cv automatisch wordt doorgegeven. Op die manier moet je niet nodeloos met een pak papieren cv’s rondzeulen.” Wie zich vooraf registreert, vermijdt bovendien de wachtrijen aan de ingang.

