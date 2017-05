Isabelle A is een rasechte Gentenaar, en dat ze heeft met verve laten horen tijdens de recentste aflevering van ‘Liefde voor Muziek’. Op de tonen van ‘Louise’ van Gers Pardoel gaf ze het beste van zichzelf door het nummer in het Gents te brengen. Haar optreden kon op veel gejuich en applaus rekenen van de andere artiesten, al is de kans waarschijnlijk vrij klein dat de Nederlandse zanger alles goed heeft begrepen. Vree wijs!