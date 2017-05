Politievakbond na voorstel over winkeldiefstallen: “Vrezen dat nieuwe aanpak niet zal werken”

De politievakbond VSOA betwijfelt of winkeliers baat zullen hebben bij het nieuwe voorstel tegen winkeldiefstallen. “Het is een belangrijk signaal naar zelfstandigen, maar we vrezen dat er nog steeds veel boetes onbetaald zullen blijven”, klinkt het bij woordvoerder Vincent Houssin.

Werkgeversorganisaties hebben hun slag thuisgehaald: winkeliers zullen vanaf volgend jaar zélf kunnen optreden tegen winkeldiefstallen. De politie komt er niet meer aan te pas en er wordt geen proces-verbaal meer opgemaakt. De winkelier moet alleen een formulier opsturen naar de lokale politie. Unizo mikt op een vaste vergoeding van 181 euro.

“Maar ik betwijfel of de nieuwe aanpak zal lonen”, zegt Vincent Houssin van politievakbond VSOA aan Nieuwsblad.be. “De groep mensen die winkeldiefstallen pleegt, staat erom bekend sowieso al niet veel middelen te hebben. Laat staan dat ze dus ook nog eens die 181 euro zullen betalen.”

Afdwingen

Houssin verduidelijkt wel dat de beslissing een belangrijk signaal is voor de zelfstandigen. “Heel veel processen verbaal voor winkeldiefstallen worden namelijk geseponeerd, dus de nieuwe aanpak is een belangrijke tegemoetkoming voor hen. Maar het blijft dus de vraag of winkeliers winkeldieven zomaar gaan kunnen dwingen om alsnog zo’n formulier in te vullen en de administratieve boete werkelijk zal geïnd worden”, aldus Houssin.