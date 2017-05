1.900 banen weg bij Blokker, ook Leen Bakker in de etalage

De Nederlandse winkelketen Blokker sluit komend jaar honderd filialen. Bij zusterbedrijf Marskramer, dat verdergaat als franchiseformule, gaan nog eens honderd eigen winkels dicht. Bij elkaar verdwijnen zo’n 1.900 banen bij de winkelketens en bij moederbedrijf Blokker Holding. De onderneming liet daarnaast weten dat de ketens Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker in de etalage worden gezet.

In februari raakte al bekend dat Blokker 69 van de 190 winkels in België sluit. Dat nieuws heeft Blokker Holding dinsdag nog een bevestigd in een persbericht. Daardoor staan 302 van de ruim 900 banen op de tocht. Maar nu blijkt ook dat het moederbedrijf ook Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker in de etalage zet. Daardoor zullen in de komende jaren tot 1.900 ontslagen vallen.

Door zich volledig te richten op slechts één winkelformule, Blokker, denkt het bedrijf beter en sneller te kunnen inspelen op de veranderde wensen van consumenten. Dat is nodig om in een zeer concurrerende markt het hoofd boven water te houden, zo laat het bedrijf weten. De moedermaatschappij Blokker Holding, waaronder alle ketens vallen, houdt op termijn helemaal op te bestaan.

“Ingrijpend maar noodzakelijk”

Banen komen te vervallen bij de winkels van Blokker en Marskramer, bij distributie en op het hoofdkantoor. In totaal werken daar nu zo’n 7.000 mensen. “We realiseren ons heel goed dat deze aankondiging een grote impact heeft op onze medewerkers”, zei topman Casper Meijer. Hij noemde de maatregelen dinsdag “ingrijpend maar noodzakelijk”.

De winkels die de deuren sluiten, zijn structureel verlieslatend en staan op voor Blokker onrendabele locaties. De circa vierhonderd vestigingen die na de ingreep overblijven, worden omgebouwd naar de nieuwste formule. Daarbij moeten assortiment, prijsstelling en beschikbaarheid van producten verbeteren. Inmiddels zijn er al zo’n tweehonderd klaar.