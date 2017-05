Blogster met vervormd gezicht wil kwart miljoen volgers hoop geven

De Britse Nikki Christou (12) heeft een medische aandoening waardoor de rechterkant van haar gezicht is vervormd, maar dat houdt het meisje niet tegen om te vloggen. De moedige tiener heeft al een kwart miljoen volgers en is niet onder de indruk van een stelletje ‘haters’.

Op haar zesde kreeg Nikki te horen dat ze aan Arterio Veneuze Malformatie (AVM) lijdt, een zeldzame, pijnlijke ziekte waarbij de verbinding tussen bloedvaten is verstoord is en ze fatale neusbloedingen kan krijgen. Intussen moest de 12-jarige meid al 28 keer onder het mes, maar ze houdt de moed erin. Sinds 2013 vertelt ze via YouTube over haar leven onder de naam Nikki Lilly.

“Ik wil mensen die er niet perfect uitzien aantonen dat het mogelijk is om zichzelf te zijn”, klinkt het. Naast haar gezondheidsverhalen, leert ze haar fans ook alles over taarten bakken en make-up. Hoewel er tussen haar volgers veel online vrienden zitten, krijgt de meid soms haatberichten. In het begin wilden haar ouders de mogelijkheid om te reageren onder de filmpjes uitschakelen, maar dat wilde Nikki niet. “In het beging kwetsten die reacties me en heb ik misschien een paar traantjes gelaten. Maar door mijn jaren ervaring als vlogger heb ik geleerd dat de haatreacties bijna allemaal hetzelfde zijn. Mensen die schrijven dat ik lelijk ben, voelen zichzelf niet goed en hebben niets beters te doen”, zegt ze in een interview met de BBC.

Nikkie gaf eerder al toe dat ze haar ziekte haat, maar geen zin heeft om in negativiteit te blijven hangen. Ze wil zo gelukkig en liefdevol mogelijk leven. De meid won eind 2016 trouwens de prestigieuze Pride of Britan Award met haar vlog, die ze kreeg van de Britse premier Theresa May en prins Charles. Met de hulp van haar ouders en vele fans heeft ze al een half miljoen euro ingezameld om het onderzoek naar AVM-onderzoek te steunen.