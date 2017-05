Chanel krijgt kritiek op boemerang van meer dan 1.000 euro

Op sociale media krijgt een boemerang van Chanel de wind van voren. Het item uit de lente-zomercollectie 2017 dat maar liefst 1.260 euro kost, wordt verkocht als een 'overbodig' statussymbool, terwijl het voor Australiërs een belangrijk aspect van hun inheemse cultuur is.

De Australische schrijver en activiste Nayuka Gorrie noemt de boemerang "zo fout dat het bijna absurd is". Inheemse volkeren waren lang een kansarme groep, hun cultuur behouden was een waar gevecht, vertelt ze in The Guardian.

Op de website van Chanel wordt het item aangeprijsd bij de ‘andere accessoires’, de hebbedingen dus, terwijl Australiërs de boemerang nog steeds beschouwen als het overlevingswapen van hun voorouders.

"Hebbeding gebaseerd op clichés"

Nathan Sentance, specialist inheemse cultuur bij het Australian Museum, zegt dat de boemerang een voorbeeld is van hoe de westerse gemeenschap hun cultuur in clichés bekijkt. "De 1.260 euro die voor de boemerang gevraagd wordt, is 10 procent van het gemiddelde inkomen in Australië. Het op de markt brengen van een boemerang als accessoire is een slag in ons gezicht."

Chanel reageert in The Guardian dat ze "zeer toegewijd zijn om alle culturen te respecteren, en dat ze het jammer vinden dat sommigen zich beledigd voelen".

Terugkerende boemerang

Het is nochtans niet de eerste keer dat Chanel dergelijke accessoires op de markt brengt. Eerder passeerden onder andere al skateboards, snowboards, tennisballen en golfmateriaal de revue.

Ook de sterk bekritiseerde boemerang kwam in 2013 al eens op de markt, zonder dat er toen kritiek uit Australische hoek kwam. De Britse Vogue lachte toen nog met het feit dat "het moeilijk is om iets van Chanel weg te gooien, maar dat een boemerang gelukkig altijd onmiddellijk terugkeert".