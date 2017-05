93% van slachtoffers met hartstilstand overlijdt: “Veel te weinig Belgen weten hoe ze moeten reanimeren”

Er zijn veel te weinig Belgen die weten hoe ze moeten reanimeren, er is een tekort aan automatische externe defibrillatoren (AED’s) op openbare plaatsen en de mensen weten vaak niet waar ze die dan kunnen vinden. Dat is de boodschap van de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA), die in het kader van de ‘Week van het Hartritme’ aan de alarmbel trekt.

Jaarlijks krijgen 10.000 tot 15.000 Belgen een hartstilstand, goed voor 30 patiënten per dag. Gemiddeld overleven er daar maar 2 van. “Hartstilstand is een echte epidemie, niet alleen in België maar in de hele wereld”, zegt BeHRA-voorzitter en cardioloog Yves Vandekerckhove. “De overlevingskans is maar 5 à 10%, waarmee het de belangrijkste natuurlijke doodsoorzaak in ons land is.” Vandekerckhove legt uit dat “het cruciaal is om meteen in te grijpen” bij een plotse hartstilstand en ook al doen de hulpdiensten hun best “het na 10 minuten meestal voorbij is.”

Snel ingrijpen

“Bij elke minuut die voorbijgaat zonder hartmassage of externe elektrische schok om het hart te herstarten, daalt de overlevingskans met 10%”, zegt Vandekerckhove. “En wanneer het slachtoffer geen hulp krijgt binnen de eerste 4 tot 6 minuten, daalt de overlevingskans tot maar 5 à 10%.” Maar daar knelt net het schoentje: volgens de BeHRA kennen te weinig mensen de basisbeginselen van reanimatie.

De AED’s, die mensen kunnen helpen bij het toedienen van een elektrische shock aan iemand met een hartstilstand, zijn voor veel mensen onvindbaar. “Bovendien zijn er ook te weinig, zeker in vergelijking met de buurlanden”, klinkt het. “Nochtans zou een reanimatie met defibrillatie in de eerste minuten jaarlijks duizenden mensenlevens kunnen redden.”

Hartstilstand

Uit een enquête die het BeHRA heeft uitgevoerd bij meer dan 3700 Belgen, blijkt dat 60% van de burgers het onderscheid niet kent tussen hartstilstand, hartaanval en hartfalen. Een hartstilstand wil zeggen dat de pompfunctie van het hart compleet stopt, meestal is dat het gevolg van een hartritmestoornis. Bij een hartaanval of hartinfarct blokkeert een bloedklonter een van de kransslagaders, of voedende bloedvaten, waardoor de hartspier beschadigd wordt. En hartfalen betekent dat je hart minder krachtig klopt dan normaal.

De Week van het Hartritme staat dit jaar voor het eerst in het teken van hartstilstand. De BeHRA organiseert van 29 mei tot 2 juni reanimatieworkshops in scholen over het hele land, die ook toegankelijk zijn voor het brede publiek. “Initiaties en vormingen in de reddende handelingen zijn letterlijk van levensbelang”, zegt Vandekerckhove. Bedoeling is om zo ongeveer 3.000 landgenoten op te leiden.