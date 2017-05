Mama in bikini heeft mooie boodschap voor haar dochter

De Britse mama Brittney Johnson ging vorige week een bikini kopen met haar dochter Payton (4). Toen ze haar vriendinnen in een sms’je om raad vroeg, paste het kleine meisje ook badmode en kwam Brittney tot het besef dat ze als moeder een grote invloed heeft op de manier waarop haar kind zichzelf ziet.

“Toen we in het winkelcentrum wandelden, had mijn dochter haar handtasje bij. Ze droeg haar mooiste schoenen en haar favoriete jurk. Ze praatte even met een Starbucks-medewerker, we gingen op restaurant en ze gedroeg zich voorbeeldig door alstublieft en dankjewel te zeggen. Ze maakte een ritje op de paardenmolen en gaf twee jetons aan een meisje in de wachtrij. Daarna gingen we naar Target en hielp ze me een bikini uitkiezen. Ik nam er elf mee in het pashokje”, schrijft Brittney op Facebook bij een foto in dat bewuste pashokje.

“Ik paste de bikini’s en zond foto’s naar mijn vriendinnen om hun meningen te horen. En dan maakte ik deze foto waarop mijn kleine meid zelf een bikini probeert. Ik keek en wachtte even op haar reactie. Toen vertelde ze me dat ze dol is op de dierenprint. “Ik zie er mooi uit. Vind jij dat ik er mooi uitzie?”, vroeg het meisje. Op dat moment wist ik dat mijn dochter enkel zegt wat ze mij hoort zeggen en overneemt wat ik doe”, gaat het bericht onder het kiekje verder.

“Ze voelt zich mooi omdat ik haar elke dag zeg dat ze mooi is. Ze is vriendelijk in het winkelcentrum omdat ik haar zeg dat ze een vriendelijke meid is. Ze ziet ook dat ik altijd vriendelijk ben. Ze geeft onbekenden complimenten omdat ze weet hoe het voelt om ze zelf te krijgen. In het pashokje kan ik twee dingen zeggen: “man, wat ben ik verdikt” of “wat sta ik goed met deze kleur”. Die woorden zullen in het geheugen staan van mijn dochter.”

“Als het om goede manieren gaat: wees een voorbeeld. Als het om vriendelijkheid gaat: wees een voorbeeld. Als het over body image gaat: wees een voorbeeld. Ik heb geen maatje 34 en ik zal nooit zo slank zijn. Ik heb brede heupen, bruin ongelijk enzovoort. Maar dit lichaam heeft wel een nieuw lichaam gemaakt. Ik ben sterk, ik kan veel en ik ben gelukkig. Ik moet niet zo mooi zijn als jij, want ik ben mooi zoals mezelf. En als mijn dochter ouder wordt, te maken krijgt met kritiek en vooroordelen, dan zal ik haar eraan herinneren dat gelukkig zijn met hoe je bent het allerbelangrijkste is. Ik wil dat ze elke dag tegen zichzelf kan zeggen dat ze er mooi uit ziet. Elk meisje verdient dat.” De post werd bijna 200.000 keer geliket, 165.000 keer gedeeld en genereerde meer dan 20.000 comments.