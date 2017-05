Geheime informatie van Trump aan Rusland kan enkel geraadpleegd worden met behulp van codewoord

De geheime informatie die president Trump volgens Amerikaanse media gedeeld heeft, staat bekend als ‘code word intelligence’. Dat is informatie die geklasseerd staat als zodanig geheim, dat er slechts met een codewoord kan over gesproken worden. De president zou daarmee een gouden regel in diplomatieke kringen verbroken hebben.

Volgens een besluit, getekend door Obama in 2009, wordt informatie door de veiligheidsdiensten als ‘geklasseerd’ beschouwd van zodra die een belangrijke impact heeft op de veiligheid van zowel burgers, democratische instellingen als buitenlandse relaties. Die geklasseerde informatie mag dan enkel in vertrouwen behandeld worden. Wie de info alsnog lekt, kan daarvoor gestraft worden. Al kan dat niet wettelijk afgedwongen worden.

Die geklasseerde informatie wordt overigens opgedeeld in drie categorieën: vertrouwelijk, geheim en strikt geheim. De informatie die Trump met de Russische buitenlandminister gedeeld zou hebben, zou dan ook onder de categorie ‘strikt geheim’ vallen: materie die ernstige schade kan toebrengen aan de nationale veiligheid. Volgens The Economist heeft slechts 1,4 miljoen mensen toegang tot deze documenten.

Codewoord

Binnen de categorie ‘strikt geheim’ bestaat overigens nog een subcategorie, waarin documenten enkel geraadpleegd kunnen worden met behulp van een codewoord. Het is uitgerekend informatie van die subcategorie die Trump gelekt zou hebben aan de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov..

Nationaal veiligheidsadviseur H.R. McMaster was duidelijk: “Het nieuws over het veiligheidslek is vals.” Foto: AFP

Doorgaans heeft die geklasseerde geheime informatie een bepaalde vervaldatum. Zo worden sommige documenten na bijvoorbeeld 25 jaar vrijgegeven. Wie de informatie voordien toch vrijgeeft, kan dat enkel na goedkeuring van de instantie die de geheime informatie heeft verstrekt. In dit geval was de informatie over ISIS wellicht afkomstig van een land uit het Midden-Oosten.

Gouden regel

Maar volgens de krant The New York Times kan Trump die informatie ook zonder toelating vrijgeven. Al overtreedt de Amerikaanse president daarmee wellicht een zogenaamde gouden regel.

Want wanneer een land strikt geheime informatie doorspeelt aan een bondgenoot, mag die door de ontvanger niet zonder toestemming doorgegeven worden aan derden. De reden daarvoor is heel eenvoudig: het kan het leven van de informant op het spel zetten.

Onzin

Een regel waar Trump duidelijk geen oren naar heeft. “President zijnde, wilde ik feiten over terrorisme en luchtvaartveiligheid delen met Rusland (tijdens een publiek gemaakte vergadering) op het Witte Huis, zoals ik absoluut het recht (daartoe) heb. Om humanitaire redenen wil ik niets meer dan dat Rusland zijn strijd tegen ISIS en het terrorisme (...) opvoert”, luidde het dinsdag in een tweet.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov heeft dinsdag het nieuws over het informatielek overigens “pure onzin” genoemd. “Dit is geen thema voor ons, dit is nonsens”, zei hij tegenover media. “Wij willen niets met die onzin te maken hebben”, voegde Peskov eraan toe. “Het is iets om noch te ontkennen noch te bevestigen”.

Ook medewerkers van het Witte Huis hebben - voor de tweet van Trump - de beschuldigingen tegengesproken.