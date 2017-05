Voetbalfan vraagt dat deze Servische schone haar seksuele driften even opbergt

Met nog twee wedstrijden te spelen in Turkije, staat Besiktas in pole position om de Süper Lig voor het tweede seizoen op rij te winnen. Na de 0-2-zege van maandag tegen Bursaspor heeft Besiktas twee punten voorsprong op Basaksehir. Als Besiktas de volgende twee wedstrijden tegen Kasimpasa (uit) en Gaziantepspor (thuis) kan winnen, is de titel binnen. De fans worden dan ook zenuwachtig en hadden een wanhopig verzoek aan Jelena Karleusa. De Servische schone werd gevraagd de komende weken haar seksuele driften even op te bergen...

Jelena Karleusa is naast een Servische popster en tv-persoonlijkheid ook de vrouw van verdediger Dusko Tosic en kreeg op Twitter een opvallend verzoek: “Alstublieft Jelena, heb geen seks met Tosic de komende drie weken. Nadien kan je het elke dag doen. Alstublieft, Besiktas moet kampioen worden...!!!

@karleusastar jelena please dont sex with Tosic in 3 weaks,after 3 weaks you can do it everydays.please Besiktas must be CHAMPION..!!!