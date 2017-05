KAART. Deze Blokker-winkels sluiten in Vlaanderen en Brussel

69 van de 190 Blokker-winkels in België zullen komend jaar de deuren sluiten, goed voor een verlies van ruim 300 banen. Dat nieuws maakte de Blokker Holding al bekend in februari en wordt dinsdag nog eens bevestigd. De operatie maakt deel uit van een grootschalige herstructurering die in totaal 1.900 jobs zal kosten, zo blijkt nu. Een overzicht van de Blokker-filialen in Vlaanderen en Brussel die gesloten zullen worden:

Door de sluiting van de 69 filialen in ons land staan 302 van de ruim 900 banen op de tocht. Maar nu blijkt ook dat het moederbedrijf ook Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker in de etalage zet. Daardoor zullen in de komende jaren tot 1.900 ontslagen vallen.

Door zich volledig te richten op slechts één winkelformule, Blokker, denkt het bedrijf beter en sneller te kunnen inspelen op de veranderde wensen van consumenten. Dat is nodig om in een zeer concurrerende markt het hoofd boven water te houden, zo laat het bedrijf weten. De moedermaatschappij Blokker Holding, waaronder alle ketens vallen, houdt op termijn helemaal op te bestaan.

De winkels die de deuren sluiten, zijn structureel verlieslatend en staan op voor Blokker onrendabele locaties. De circa 400 vestigingen die na de ingreep overblijven, worden omgebouwd naar de nieuwste formule. Daarbij moeten assortiment, prijsstelling en beschikbaarheid van producten verbeteren. Inmiddels zijn er al zo’n 200 klaar.