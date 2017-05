Ongelofelijk: voetbalfan krijgt extra dag vrij om titel Feyenoord te vieren... omdat dat zo in zijn contract stond

De Nederlander Ed Claassens heeft gisteren een hele dag lang kunnen genieten van de huldiging van zijn favoriete club Feyenoord, die zich zondag tot kampioen van Nederland kroonde. Hij had een dag vrij gekregen van zijn werk... omdat dat zo opgenomen stond in zijn arbeidscontract.

Claassens is aan de slag bij Sci Sports, een bedrijfje dat zich bezighoudt met sportdata. Maandag had hij een dag vrij van zijn werk om de huldiging van kampioen Feyenoord op de Rotterdamse Coolsingel bij te wonen. Dat is op zich misschien niet zo speciaal, ware het niet dat de vrije dag van Claassen contractueel vastlag. “Indien Feyenoord kampioen wordt van de Eredivisie verkrijgt werknemer 1 extra vakantiedag”, staat kurkdroog te lezen in zijn arbeidsovereenkomst.

Wat begon als blufje tijdens de contractonderhandeling eindigde gisteren in een vrije dag voor Ed... pic.twitter.com/mPptGeYW66 — Giels Brouwer (@Gielsbrouwer) 16 mei 2017

Zijn baas Giels Brouwer zegt bij het Algemeen Dagblad dat de clausule eigenlijk op het initiatief van het bedrijf in het contract kwam.“Ed was zeer gewild op het moment dat wij hem naar ons bedrijf wilden halen. Als blufje kwamen we toen op een extra vrije dag bij een titel van Feyenoord, en een week vrij bij het winnen van de Europa League of Champions League.” Dat leek in eerste instantie vooral ludiek, want Feyenoord had al van 1999 moeten wachten op een titel. Tot de Rotterdammers het afgelopen zondag dan toch deden. Claassens was alvast present bij het feestje.