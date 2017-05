Je werkt dan wel met Philippe Geubels, maar deze stage is echt oersaai

Productiehuis Panenka is op zoek naar twee stagiairs die deze zomer aanwezig willen zijn bij opnames voor het tv-programma Taboe met Philippe Geubels. Van de stagiairs wordt verwacht dat ze, volledig onbetaald, alle interviews en opnames volledig uitschrijven, van ’s morgens tot ’s avonds.

De stageperiode beslaat drie maanden, van eind juli tot eind oktober. In die periode zijn er zes opnameperiodes van telkens vier dagen op locatie. Samen met Philippe Geubels kampeer je dan in een tent op het terrein waar het programma opgenomen wordt.

Dat er naast “samenwerken met Philippe Geubels” maar weinig aantrekkelijke aspecten zijn aan de stage, lijkt het productiehuis wel te weten. “We zoeken mensen die zich urenlang aan hun laptop kunnen blijven concentreren. De kans bestaat dat je nu denkt: dat is vreselijk saai. Dat is zo. De vorige twee zinnen waren het dieptepunt van de vacature. Vanaf hier wordt alles beter.”

Enkele pluspunten

Daarna sommen ze toch even de pluspunten op, waaronder volgend niet te onderschatten pareltje: “In een boom op het terrein huist de groene specht.” De andere ‘pluspunten’ zijn:

Dit levert de stage je alvast niet op. Foto: IMAGEGLOBE

- Je bent immers samen met je collega een zomer lang deel van een heel fijne crew die in West-Vlaanderen in een tent logeert op een heerlijke locatie met een heerlijk uitzicht en heerlijke catering.

- Tussen de opnameperiodes door werk je op kantoor in (en met zicht op de skyline van) Antwerpen.

- Verder is het niet onbelangrijk te vermelden dat er op locatie ook een zwemvijver ligt. Het water is gemiddeld 27 graden. Er is een sauna.

- Philippe Geubels is een heel lieve man.

- De crew werkt hard maar de veldbedden zijn zacht.

- Onthoud dus: kamperen met Philippe Geubels, onbetaald maar onvergetelijk, drie maaltijden per dag, gratis drank, een tent, een veldbed, een productiehuis aan wie je kan laten zien wat je kan. Sla dat maar eens af.

Wie heel erg wanhopig is om deze zomer zo weinig mogelijk tijd met zijn vrienden te moeten besteden, kan hier terecht voor meer informatie. Want “sla dat aanbod maar eens af!”