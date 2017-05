Man overgiet zichzelf met kerosine op Facebook Live en loopt dan café binnen

Zaterdag, kort na middernacht. Een bandje had net gedaan met spelen in Murphy’s, een Ierse bar in de Amerikaanse stad Memphis. Zangeres Kim Koehler was samen met haar vriend Jim Duckworth alle instrumenten aan het inpakken. Maar plots roken ze een sterke geur van kerosine...

Toen Koehler zich omdraaide, zag ze iemand angstvallig de deur van de bar dichthouden. Hij probeerde duidelijk iemand buiten te houden. Aan de andere kant van de deur zagen ze een grote vuurbal. En plots drong die vuurbal toch naar binnen...

Jared McLemore rende rond in het café. Hij stond van kop tot teen in brand. “Het was verschrikkelijk”, zegt Jim Duckworth aan The Washington Post. “Het was overweldigend. Het scenario leek recht uit een film te komen.”

“Help me”

Op dat moment zag Koehler een doos met kleren en dekens staan. Ze gooide ze allemaal op McLemore. Aan de andere aanwezigen vroeg ze om haar kleren te geven zodat ze daarmee het vuur kon doven. Een van hen pakte uiteindelijk het brandblusapparaat.

Volgens getuigen schreeuwde McLemore “Help me!” vlak voor ze erin slaagden het vuur te doven. McLemore lag op de grond. Bij bewustzijn, maar met ernstige brandwonden. Een verpleegster - die toevallig in de bar was die avond - probeerde met hem te praten.

“Nadien zijn we op straat gelopen om de hulpdiensten te bellen”, zegt Duckworth. “Er kwam een politiewagen voorbij en die hebben we tegengehouden. We waren bijna onverstaanbaar aan het uitroepen wat er gebeurd was.”

Facebook Live

Het incident gebeurde zaterdag, kort na middernacht. Enkele minuten eerder had McLemore op een parking vlak bij de bar gezeten. Hij had zichzelf overgoten met kerosine. Enkele meters verder had hij zijn gsm rechtopgezet en had hij een Facebook Live gestart. Hij had zichzelf in brand gestoken en had doelbewust rondgelopen voor de camera.

Volgens getuigen was McLemore nadien binnengelopen in de bar omdat hij er iemand wou vastgrijpen. Zijn ex-vriendin Alyssa, die in de bar werkt. Zij had tegen hem een contactverbod lopen na een gewelddadige relatie.

Volgens de politie is de man intussen overleden aan zijn verwondingen. Een andere persoon liep lichte verwondingen op bij het incident.