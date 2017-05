Wat een transformatie: zo ziet Penelope Cruz eruit als Donatella Versace

Wie recente foto’s van Donatella Versace ziet, zal het misschien niet geloven, maar ooit was de Italiaanse ontwerpster een elegante verschijning. Het is die Donatella die we te zien krijgen in ‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’, een film over haar vermoorde broer Gianni. De jonge Donatella wordt vertolkt door Penelope Cruz, die weliswaar dezelfde ranke vormen en exotische looks heeft, maar wel donkere haren. Gelukkig is er niets wat wat een blonde pruik niet kan oplossen.