Dit zijn de gevolgen van de tijdrit in de Giro voor de topfavorieten

De individuele tijdrit in de Ronde van Italië heeft dinsdag haar sporen nagelaten in het klassement. Nairo Quintana verloor zijn roze trui aan een indrukwekkende Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk heeft nu al meer dan vijf minuten achterstand op zijn landgenoot.

Het belangrijkste gevolg van de tijdrit is uiteraard de wissel van de wacht aan de kop van het klassement. Tom Dumoulin stond voor de start een halve minuut achter Nairo Quintana en pakte vandaag 2 minuten en 53 seconden op de Colombiaan. De Nederlander begint met een stevige bonus van twee en halve minuut aan de stevige elfde etappe.

Daarin zal meteen blijken hoe sterk de Sunweb-ploeg van Dumoulin is. Na de start in Firenze gaat het meteen bergop en volgen vier cols richting Bagno di Romagna (bekijk profiel). De klassementsrenners die veel tijd verloren op de Blockhaus of in de tijdrit zullen allicht al eens even willen testen hoe goed de mannen van Dumoulin de koers kunnen controleren. De voorsprong van Dumoulin is in ieder geval geruststellend groot genoeg om in het roze het weekend te halen. Dan wachten opnieuw twee bergetappes.

Bovenin was de grote verliezer vandaag Thibaut Pinot. De Fransman werd vooraf geacht om in de tijdrit te kunnen wedijveren met Dumoulin, maar hij verloor 2 minuten 42 seconden. Daardoor donderde hij van de tweede naar de vierde plaats in het klassement. Want Bauke Mollema verraste en zette dinsdag een elfde tijd neer in Montefalco. Vincenzo Nibali consolideerde zijn vijfde plaats en kwam - ondanks technische problemen - als zesde over de meet. Daardoor staat de Italiaan plots weer op 24 seconden van Quintana in het algemeen klassement.

Strafste stijger in de top-tien is Bob Jungels. De jonge hardrijder van Quick Step Floors zette de derde tijd neer in Montefalco en wipt door deze knalprestatie van de twaalfde naar de zesde plaats in de rankin, wel al op een dikke minuut van Nibali. Jungels heeft opnieuw de witte jongerentrui beet. Hij neemt die over van Davide Formolo die van acht naar dertien tuimelt. Pozzovivo, Zakarin, Amador en Kruijswijk behielden hun plaats in de tweede helft van de top-tien. Vooral voor Kruijswijk, die hoopte om wat tijd goed te maken op de concurrentie, is dit een ontgoocheling. De bijna-winnaar van vorig jaar telt nu al 5 minuten en 19 seconden achterstand op landgenoot Dumoulin. Bovendien voelt hij de hete adem van Geraint Thomas in zijn nek.

De kopman van Team Sky liet zich niet uit zijn lood slaan door de valpartij op de Blockhaus en was na Tom “buiten categorie” Dumoulin the best of the rest in de tijdrit. Thomas heeft nog amper 14 seconden achterstand op de tiende plaats van Kruijswijk. De Welshman kan de komende dagen naar hartenlust gaan aanvallen. Verliezer van de dag was andermaal Tejay Van Garderen. De Amerikaan werd pas 44e op 4 minuten 16 seconden van Dumoulin. Andermaal blijkt dat BMC verkeerd heeft gegokt om Van Garderen uit te spelen als kopman in een grote ronde.

Extra zuur voor Ben Hermans, die wel een goede tijdrit reed en op de twintigste plaats prijkt. Als Hermans zich de voorbije dagen niet had moeten opofferen voor Van Garderen, zou onze landgenoot stevig in de top-vijftien hebben gestaan.

De Belgische prestatie van de dag kwam van Maxime Monfort, die verrassend zevende werd. Monfort staat in de rangschikking op de negentiende plaats, één positie hoger dan Hermans dus.

De stand in de 100 Ronde van Italië

1. Tom Dumoulin (Ned/SUN) in 42u57:16

2. Nairo Quintana (Col/MOV) op 02:23

3. Bauke Mollema (Ned/TFS) 02:38

4. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) 02:40

5. Vincenzo Nibali (Ita/TBM) 02:47

6. Bob Jungels (Lux/QST) 03:56

7. Domenico Pozzovivo (Ita/ALM) 04:05

8. Ilnur Zakarin (Rus/KAT) 04:17

9. Andrey Amador (CRi/MOV) 04:39

10. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 05:19

11. Geraint Thomas (GBR/SKY) 05:33

12. Tanel Kangert (Est/AST) 05:36

13. Davide Formolo (Ita/CAN) 06:19

14. Jan Polanc (Slo/UAE) 06:51

15. Dario Cataldo (Ita/AST) 06:56

16. Adam Yates (GBR/ORS) 06:58

17. Tejay Van Garderen (USA/BMC) 07:42

18. Rui Costa (Por/UAE) 08:12

19. Maxime Monfort (Bel/LTS) 08:56

20. Ben Hermans (Bel/BMC) 09:49 .

