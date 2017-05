TIP. ‘Entre Nous’ zet Belgische ontwerpers in de spotlights

Zeven Belgische labels bundelen de krachten tijdens een tweedaagse verkoop in Antwerpen. Doel: hun missie ‘onder ons draagt men Belgisch’ op een persoonlijke manier met modeliefhebbers delen.

Met de hulp van Flanders DC werd het collectief ‘Entre Nous’ in het leven geroepen, dat zeven Belgische labels verzamelt met het idee hen een duwtje in de rug te geven in de competitieve modewereld. CXL Still, Dcember, Façon Jacmin, Lore Van Keer, Ophelia Lingerie, Pluto On The Moon en Toos Franken zijn ‘stuk voor stuk authentieke merken, die hun collecties met hart en ziel ontwerpen, produceren en verkopen’, aldus Ann Claes van Flanders DC.

Bij het collectief zit je goed voor zowel handtassen, lingerie, denim en kleding als juwelen. De ontwerpers en hun labels zijn dit weekend te ontdekken in Antwerpen tijdens een tweedaagse verkoop, bedoeld om terug het persoonlijke contact op te zoeken met de consument en onze passie voor Belgische mode ‘entre nous’ te delen.

Praktische info:

Vrijdag 19 mei van 17.00 tot 21.00 uur, zaterdag 20 mei van 10.00 tot 18.00 uur, Entrepotkaai 1 (vijfde verdieping), 2000 Antwerpen

Je kan zowel met kaart als cash betalen