’Rijenradar’ vertelt waar u lang moet aanschuiven

In Amsterdam hebben ze sinds kort een oplossing gevonden voor de lange wachtrijen bij populaire toeristische attracties. Die worden voortaan in kaart gebracht met de Rijenradar.

Rijenradar werd vorige maand gelanceerd en biedt real time informatie over wachttijden bij musea en andere toeristische attracties. Op dit moment werken tien locaties mee, waaronder het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis en het filmmuseum Eye. Er is ook een Engelstalige versie van het platform bedoeld voor toeristen.

Het idee is ontstaan nadat attractiepark Efteling al was gestart met het doorgeven van wachttijden aan zijn bezoekers, en heeft vooral al doel om toeristen in de Nederlandse hoofdstad een aangenamer verblijf te bieden.

‘We hebben het in Amsterdam op sommige momenten in het jaar en op bepaalde plekken erg druk’, aldus Nico Mulder van Amsterdam Marketing. ‘Als ik naar een andere stad ga wil ik weten hoe lang die rij is, zodat ik de rest van mijn tijd beter kan besteden, door bijvoorbeeld naar een andere plek te gaan waar de rij minder lang is.’