Politie arresteert vermoedelijke medeplichtige aan schietpartij op Champs-Elysées

De Franse politie heeft maandag een vermeende medeplichtige opgepakt van de man die op 20 april op de Champs-Elysées in Parijs politieagenten heeft beschoten. Dat meldt de Franse zender BFMTV.

Het betreft een 23-jarige man die maandag in Seine-et-Marne is opgepakt en dinsdag in voorlopige hechtenis is genomen.

Bij de schietpartij, opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS), beschoot de 39-jarige Karim Cheurfi met een kalasjnikov politieagenten op de wereldberoemde laan. Eén politieman kwam om, drie mensen (onder wie twee agenten) raakten gewond en de dader werd zelf door de politie doodgeschoten.

De speurders proberen te weten te komen van waar de kalasjnikov vandaan is gekomen, zo bevestigden bronnen binnen Justitie aan het Duitse persbureau DPA.