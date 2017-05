Truckers krijgen voor ruim 42.000 euro aan boetes wegens gefoefel met de tachograaf

Brussel - Bij een grootscheepse controle op zwaar vervoer heeft de Federale Wegpolitie dinsdag voor 42.274 euro aan boetes geïnd. Vrachtwagens werden onder meer gecontroleerd op manipulatie van de tachograaf, die de rij- en rusttijden registreert.

Bij ongeveer één op de vier gecontroleerde trucks bleek er inderdaad sprake van fraude. Daarnaast werden er nog een resem andere inbreuken vastgesteld, zegt de federale politie in een persbericht.

“29 experts van de Belgische federale en lokale politie namen aan de controleactie deel, samen met 21 buitenlandse experten uit Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Polen en Frankrijk. Die controleerden in totaal 46 vrachtwagens, waarvan er 11 niet in orde bleken met hun tachograaf.”

“Drie bleken te beschikken over frauduleuze hardware om de tachograaf te manipuleren waardoor er rust wordt geregistreerd tijdens het rijden, drie reden zonder bestuurderskaart in de tachograaf, vier reden met een magneet op de impulsgever waardoor er rust werd geregistreerd tijdens het rijden en één reed met een valse verlofbrief.”

De politie betrapte ook vijf vrachtwagens op manipulatie van hun brandstofadditief, waardoor het leek alsof ze minder stikstofdioxide uitstootten. Nog vijf truckers bleken niet in orde met hun rij- en rusttijden, één lading was niet gezekerd, één trucker had geen vervoersvergunning, één geen bestuurdersattest. Bij nog eens drie vrachtwagens was er sprake van sociale fraude, bij één vrachtwagen was het technische keuringsbewijs vervallen, bij één vrachtwagen was de tachograaf niet reglementair geijkt en bij een laatste was de snelheidsbegrenzer gemanipuleerd.

De politie legde 10 vrachtwagens aan de ketting. Ze mogen pas terug rijden wanneer ze zich in orde hebben gesteld.