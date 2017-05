Mag een huisdier in bed? Is deo goed of niet? En wat met oorstaafjes? 12 vragen en even veel antwoorden over uw hygiëne

Mail We zijn nog net iets liever lui dan proper. Dat blijkt uit de hygiëne-enquête die gisteren verscheen in Humo: één op zeven Vlamingen wisselt bijvoorbeeld niet dagelijks van ondergoed, bij mannen loopt dat zelfs op tot één op vier. Op zich geen ramp, ons immuunsysteem mag wel eens op bootcamp af en toe, zolang we een paar absolute basisregels altijd blijven respecteren. 12 anti-infectie-tips van experts terzake. 1. Draag altijd sokken (behalve in sandalen) Lage sneakers zonder wit katoenen kousenrandje: niet voor gezonde hipsters. “Alles wat een beetje vocht vasthoudt, is interessant voor schimmels”, zegt microbiologe ...