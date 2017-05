‘Mijn Popup’-winnaars Birger en Karel gaan op 7 juni weer open

Birger en Karel, de winnaars van het VTM-programma Mijn Pop-uprestaurant, breien over drie weken een vervolg aan hun succesvolle barbecuerestaurant TJOP’S. Vanaf 7 juni staan ze op de overdekte voedselmarkt Mercado in Antwerpen.

Naast een cheque van 57.000 euro hielden politie-inspecteur Karel Knockaert en psychiatrisch verpleegkundige Birger Allary nog iets anders over aan de eindwinst in Mijn Pop-uprestaurant: de winnaar kreeg een aantal vierkante meters op de Mercado, de overdekte voedselmarkt in het oude postgebouw aan de Groenplaats in Antwerpen. Vanaf 7 juni gaan Karel en Birger daar van start, met onder meer hun wraps en hamburgers van langzaam gegaard varkensvlees.

Karel en Birger bemannen hun stand met personeelsleden van TJOP’S die hen tijdens Mijn Pop-uprestaurant in Antwerpen en Blankenberge bijstonden. De Mercado is elke week van woensdag tot zondag open. Samen zullen Karel en Birger er niet elke dag zijn, maar de ambitie is wel om zeker met een van beiden eten te serveren.

Naast de Mercado zullen Karel en Birger ook een foodtruck bemannen. Die foodtruck moet klaar zijn bij de start van de zomervakantie, mogelijk iets vroeger. Karel gaat deze zomer nog een aantal dagen aan de slag bij de politie van Oostende. “Ik heb met de korpschef gesproken en tijdens de zomer kunnen ze mij echt gebruiken in Oostende. Ik kan dat onmogelijk weigeren na de loopbaanonderbreking die ik voor mijn deelname aan Mijn Pop-uprestaurant gekregen heb.” Vanaf september zullen Karel en Birger nog enkel met barbecue bezig zijn. “In mijn geval betekent dat verlof zonder wedde”, zegt Karel. “Ik kan mijn werk op die manier tot vijf jaar opschorten.”

Dit weekend behaalden de heren een vijfde plaats op het Belgisch kampioenschap barbecue. “We hadden hoger kunnen eindigen, maar de wedstrijd in Ninove hebben we doorMijn Pop-uprestaurant moeten missen. We zijn tevreden, want in de categorie kip kwamen we maar net tekort om eerste te worden. Het zal nu heel druk worden, we hebben ook na de zomer boekingen, tot in de winter.”