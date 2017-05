Pas gescheiden ‘Romeo’ werkt nog samen met zijn ex

Chris Van Tongelen en Brigitte Derks (de moeder van Ian Thomas) zijn sinds kort officieel gescheiden, maar toch zetten ze samen hun schouders onder Roodkapje, een sprookjes­musical die dit najaar in première gaat.

“Sommige mensen zullen hun wenkbrauwen fronsen dat wij nog kunnen samenwerken zonder vechtend over de grond te rollen, maar dat gaat zelfs heel goed”, zegt Van Tongelen. “En niet alleen via e-mail of de telefoon. Wij zitten uren samen aan tafel, want ik schrijf samen met Paul Vermeulen de muziek voor de musical, en Brigitte de teksten. Dan is het handig als je meteen kunt overleggen en veranderen of bijschaven waar nodig. Het gaat op die manier veel sneller. We komen echt nog goed overeen, ook al besef ik dat een vechtscheiding voor de boekskes veel interessanter zou zijn.”

Brigitte Derks beaamt dat. “Dat we niet meer samenleven, wil niet zeggen dat we niet meer kunnen samenwerken. Het voordeel is dat we elkaar door en door kennen en je veel minder hoeft uit te leggen. We zijn ruim vijftien jaar samengeweest en we hebben een prachtig kind samen, het zou raar zijn om te doen alsof die periode er nooit geweest is. Het is nu de kunst om onze relatie een andere vorm te geven. Dat hangt gewoon van je mindset af. Met de papa van Ian (de Vlaamse acteur Frank Hoelen, ndvr.) heb ik ook nog een heel goede band.”

Chris Van Tongelen en zijn ex hebben allebei een verleden in musical en theater. “Ik ga zelf niet meespelen in Roodkapje, maar soms kriebelt het wel”, geeft hij toe. “Het is veel te druk met De Romeo’s. Ooit zal het er nog wel eens van komen. Misschien moeten we een musical met De Romeo’s maken. Günther, Davy en ik hebben alle drie al in musicals gespeeld. Toch zal het er vooral op aankomen om Günther te overtuigen. Die heeft echt een hekel aan het genre.”

Een tweede film zal niet voor meteen zijn, want H.I.T. lokte deze lente minder mensen dan verwacht. “Het is jammer dat onze film niet zo’n succes geworden is, al vond iedereen die hem gezien heeft het een goedgemaakte actiekomedie”, aldus Van Tongelen. “De Romeo’s hebben ook nog plannen zat. Het songfestival? We gaan niet zelf lobbyen, maar als de VRT ons volgend jaar zou vragen, dan staan we klaar.”