Olivier Deschacht (36) op weg naar nieuw contract bij Anderlecht

Nu de titel dichtbij is voor Anderlecht, is er ook goed nieuws voor Olivier ­Deschacht (36). Meteen na de play-offs wordt er onderhandeld over een nieuw éénjarig contract. De verdediger maakt zich dus op voor een 17de seizoen in de A-kern van paars-wit.

Onder René Weiler is hij weliswaar geen titularis meer, maar Deschacht aanvaardt zijn rol als depanneur, is een voorbeeld voor de jeugd en blijft een ­motivator in de ploeg. Bovendien is hij Belg en paars-wit zal landgenoten nodig hebben om aan het reglement te voldoen om elke wedstrijd minstens zes in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad te zetten. Zeker als Tielemans, Dendoncker, Acheampong en Najar straks vertrekken en het nog niet zeker is of er met RB Leipzig een akkoord gevonden wordt over huurling Massimo Bruno.

Deschacht maakt zich dus op voor zijn 21ste seizoen bij Anderlecht, zijn 17de in de A-kern. Met 576 matchen bezit hij al het recordaantal wedstrijden voor Anderlecht en volgend seizoen speelt de Oost-Vlaming misschien zijn 100ste Europese duel. Dit jaar strandde hij op 97. Hij jaagt ook op de negen titels van Jef Jurion.

Ja, Olivier Deschacht staat/stond ook op een lijst bij Zulte Waregem, maar zijn clubliefde voor Anderlecht is te groot om zijn carrière elders af te sluiten.