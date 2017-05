CLUBNIEUWS. Zulte Waregem heeft interesse in opvallende speler, trekt Foket naar Italië?

Vertrekt Thomas Foket binnenkort bij AA Gent? Hij heeft nog slechts één jaar contract en wil niet bijtekenen, dus staat hij in de belangstelling van heel wat clubs. Vooral Atalanta zou de verdediger van dichtbij opvolgen. Een andere Gentenaar geniet dan weer interesse van Zulte Waregem: Ex-speler Benito Raman zou naar de Gaverbeek kunnen. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Interesse van Atalanta in Foket, nog geen bod

De Italiaanse Serie A-club Atalanta Bergamo heeft concrete interesse in Thomas Foket van AA Gent. Van een concreet bod van 2,5 miljoen euro plus bonussen, zoals sommige Italiaanse bronnen meldden, heeft de entourage van de speler geen weet. Atalanta ziet in Foket een alternatief voor de gegeerde 23-jarige Italiaanse rechtsachter Andrea Conti. Als dat dossier in beweging komt, zou Atalanta wel eens kunnen gaan doorduwen voor Foket, die nog één jaar onder contract ligt bij AA Gent en voorlopig niet wil bijtekenen. (vdm)

CLUB BRUGGE. Goalgetter beloften traint mee met A-kern

Opmerkelijke aanwezige op de voorlaatste training van Club Brugge voor de wedstrijd tegen KV Oostende: Fran Brodic (20). De Kroaat scoort dit seizoen aan de lopende band bij de beloften van Club, maar kreeg nog geen minuut speeltijd bij de hoofdmacht. Bij de beloften was hij al goed voor 23 competitiedoelpunten en één treffer in de beker. Met vriendschappelijke wedstrijden en interlands erbij zit hij al aan meer dan 40 goals en zo’n 15 assists.

Brodic kreeg al meerdere kansen op training met de A-kern, maar kon de staf nooit overtuigen. Dat hij nu plots opduikt op een gesloten training voor het duel tegen Oostende, wijst er mogelijk op dat hij kans maakt op een plaatsje in de selectie. Nu Club de titel zo goed als kwijt is én tegelijk stevig op weg is naar de tweede plaats, zijn de belangen iets minder groot en dat biedt kansen voor de jonge Kroaat die nog een contract heeft tot 2019.

laurens De Bock – die na zijn hersenschudding nu last heeft aan de adductoren – en Abdoulay Diaby komen dit seizoen niet meer aan spelen toe. Lior Refaelov trainde opnieuw voluit mee en lijkt verlost van zijn blessure aan de adductoren. Als alles goed gaat, zit hij morgen in de selectie. Poulain traint individueel.

KV KORTRIJK. Pavlovic neemt afscheid van supporters

Voor het klassement doet de laatste thuiswedstrijd van KV Kortrijk tegen Lokeren er niet meer toe, maar extrasportief wordt het wel een emo­tionele avond in het Guldensporenstadion. Bij KV Kortrijk hangt Nebojsa Pavlovic (36) na dit seizoen de schoenen aan de haak. Vanavond neemt hij afscheid van het thuispubliek. De Servische middenvelder was jarenlang aanvoerder van KV Kortrijk en speelde maar liefst acht opeenvolgende seizoenen voor KVK. Daarin kwam hij zo’n 250 keer in actie. Eerder speelde de Serviër ook nog voor Gent en Lokeren. Pavlovic kon zich dit jaar niet meer opwerpen als basisspeler, maar bleef naast het veld erg belangrijk. Hij mikt vanaf volgend jaar op scoutingsopdrachten in Oost-Europa. (jve)

KV OOSTENDE. Silvio Proto fit voor duel met Club Brugge

Matthias Bossaerts (pijn aan de buikspieren) en Landry Dimata (hinder aan de knie) trainden dinsdagochtend nog niet mee. De kans is groot dat beiden niet speelklaar zijn voor de derby van donderdag tegen Club Brugge. Voor Fabien Antunes, die op verplaatsing bij Zulte Waregem na een glijpartij een scheurtje in de quadriceps opliep, is het seizoen voorbij. Silvio Proto heeft geen last meer van zijn teenblessure en trainde met de groep mee. Misschien maakt hij donderdag zijn heroptreden. Op een facebook-poll drukken supporters alvast hun wens uit om Didier Ovono de voorkeur te geven boven William Dutoit. Adam Marusic en Antonio Milic zijn geschorst.(rpo)

LOKEREN. Mohamed Ofkir vier maanden aan de kant

Mohamed Ofkir liep ­vorige week op training een scheur op in het kraakbeenkapsel van de schouder. De Noorse flankaanvaller wordt aanstaande donderdag geopereerd en moet vier maanden revalideren. Mijat Maric (dij) en Branislav Ninaj (dij) ­raken niet fit voor de wedstrijd van vanavond. Doelman Barry Boubacar Copa is fit, maar zit niet in de selectie.(whb)

MOESKROEN. Trezeguet meteen weg bij Moeskroen

Nu Moeskroen is uitgeteld in Play-off 2, neemt het meteen afscheid van Anderlecht-huurling Mahmoud Hassan Trezeguet (22). De Egyptenaar die goed was voor 7 goals en 5 assists doet dus niet meer mee in de laatste twee matchen tegen Eupen en Kortrijk. Dat betekent niet dat Trezeguet terugkeert naar zijn moederclub RSCA. De speler bereidt liever met Egypte de interland tegen Libië voor om zich daar in de kijker te spelen. Anderlecht gaat hem verkopen en er is al interesse uit Engeland, Duitsland, Turkije en ook uit België. Lokeren snuffelde even, maar koos dan andere pistes, want Anderlecht zal de 3 miljoen die het voor de dribbelaar neertelde grotendeels willen recupereren.

RACING GENK. Genks bestuur van drie: Houben, Croonen en Cilissen

De kogel is door de kerk, drie kandidaten zijn bij RC Genk verkozen om de volgende zes jaar deel uit te maken van de raad van bestuur. De drie verkozenen zijn: Herbert Houben, Peter Croonen en Mathieu Cilissen. Dit drietal zal ook uitmaken wie het ambt van voorzitter de volgende zes jaar zal uitoefenen, dat werd gisteren nog niet beslist. Om de raad van bestuur aan te dikken kan het trio op een later tijdstip nieuwe mandaten openstellen. Ze kunnen sowieso ook twee leden coöpteren.

Herbert Houben had gisteren nog goed nieuws te melden. “We hebben een nettowinst gemaakt van 25 miljoen euro”, aldus Houben. “Dit is ons op één na beste resultaat. Daar zijn we erg blij mee.”

Seizoen voorbij voor Trossard na nieuwe spierblessure

Verschillende Genkse spelers zitten na 61 wedstrijden begrijpelijk op het tandvlees. Dat bleek gisteren opnieuw op de laatste training voor de thuismatch tegen Roeselare. Leandro Trossard, die door een lichte spierblessure al twee weken rust achter de rug heeft, moest opnieuw trekkebenend naar de kant. Een dijblessure, nu aan het andere been. “Een totaal nieuwe blessure”, lichtte coach Albert Stuivenberg toe. Een streep ook door de rekening van de coach, want de kans is bijzonder groot dat het om een spierscheur gaat. Het seizoen zit er dan ook definitief op voor één van de seizoensrevelaties bij KRC Genk. Trossard kan zich nu meer dan een maand volledig toeleggen op het vaderschap en daarna weer fit aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen.

UNION. Mboko komt over van Standard

Ayrton Mboko (19, Standard) tekende een contract van twee seizoenen met een optie op een derde. Met Mboko wapent Union zich al voor een mogelijk vertrek van Tracy Mpati, die door Standard en Gent wordt gevolgd. Union zoekt ook twee keepers, want Sadin en Cipollina verlaten de club.

ZULTE WAREGEM. Raman in beeld bij Zulte Waregem

In zijn zoektocht naar een snelle, wendbare spits denkt Zulte Waregem aan Benito Raman. De 22-jarige aanvaller van Standard zou bij Essevee een alternatief kunnen zijn voor Mbaye Leye. Raman past bovendien in het profiel dat Francky Dury en het clubbestuur graag hanteren: jong en Belgisch. Bij Standard ligt hij nog onder contract tot juni 2020.

De kans is erg groot dat we Kingsley Madu (voet) niet meer in actie zien in de laatste twee matchen van Play-off 1. De aanvallende linksachter traint nog steeds individueel. Datzelfde geldt voor Babacar Gueye (knie) en Sammy Bossut (buikspieren). (jcs)