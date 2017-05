“Trump vroeg om FBI-onderzoek naar Flynn stop te zetten”

De Amerikaanse president Trump zou FBI-directeur James Comey in februari gevraagd hebben om het onderzoek naar voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn stop te zetten. Dat concludeert The New York Times uit een memo van de vorige week ontslagen Comey. Het Witte Huis heeft de informatie meteen ontkend.

Comey zou de memo geschreven hebben kort na de bewuste ontmoeting met Trump in de Oval Office. “Ik hoop dat u een manier vindt om dit te laten gaan, om Flynn te laten gaan”, zou Trump volgens de nota hebben gezegd. “Hij is een goede man. Ik hoop dat u dit kunt laten passeren.” Volgens The New York Times was de memo “deel van de papierstroom die Comey opstartte om de ongepaste inspanningen te documenteren van de president om een lopend onderzoek te beïnvloeden”.

De memo kan volgens de krant een bewijs zijn dat Trump heeft geprobeerd het ministerie van Justitie te bewegen om een onderzoek te beëindigen. Comey zou over het bestaan van de memo gesproken hebben met FBI-verantwoordelijken en nauwe medewerkers.

Generaal Michael Flynn nam op 13 februari ontslag als nationaal veiligheidsadviseur. Foto: AP

“Geen correcte weergave van het gesprek”

“Hoewel de president verschillende keren gezegd heeft dat generaal Flynn een goede man is die ons land heeft gediend en beschermd, heeft de president Comey of iemand anders nooit gevraagd om een onderzoek stop te zetten, ook niet dat rond generaal Flynn. De president heeft het grootste respect voor de rechtshandhaving en alle onderzoeken. Dit is geen correcte of accurate weergave van het gesprek tussen de president en Comey”, aldus het Witte Huis in een mededeling.

Het was Comey die het onderzoek leidde naar de mogelijke links tussen Rusland en de campagne van Trump. Hij werd vorige week dinsdag ontslagen, wat volgens critici wijst op een poging van Trump om dat onderzoek te begraven. Generaal Michael Flynn nam op 13 februari ontslag als nationaal veiligheidsadviseur van Trump nadat hij had toegegeven ‘onbedoeld’ foute informatie te hebben gegeven over een gesprek met de Russische ambassadeur in de VS Sergey Kislyak.