Batshuayi vertelt hoe frustrerend dit seizoen was: “Hard werken, dat is de Belgische mentaliteit hé”

Michy Batshuayi kende een seizoen met veel laagtes bij Chelsea, maar vorige vrijdag kon de Rode Duivel eindelijk zijn stempel drukken op de titel van The Blues. En hoe! De spits kwam van de bank tegen West Brom en scoorde meteen de beslissende goal die Chelsea de titel bezorgde. Drie dagen later kreeg hij zijn eerste basisplaats... en jawel: hij scoorde meteen weer. Aan de Engelse pers vertelde hij hoe hij zijn eerste seizoen bij Chelsea beleefde: “Dit was frustrerend, ja. Maar ik bleef werken.”

“Ik ben in de eerste plaats superblij dat ik mijn stempel kon drukken. Ik schreef mee geschiedenis met Chelsea. Vrijdag was een magisch moment (toen Batshuayi de goal van de titel scoorde, red.). Het was alsof ik aan het dromen was...”, stelt Batshuayi.

“Maar ik begon niet te dromen”, maakt hij snel duidelijk. “Neen, helemaal niet zelfs. Ik bleef werken. Vrijdag was schitterend, maar vanaf zaterdag focuste ik me volledig op de wedstrijd tegen Watford. Ik wist dat ik daar mijn kans kon krijgen, als ik goed focuste op de wedstrijd. Dat heeft de trainer graag: werken, werken en nog eens werken.”

Belgische mentaliteit

“Het is zoals ze zeggen: hard werken loont. Dat is de Belgische mentaliteit hé. In België werkt iedereen graag hard. Ik hou er ook echt van om de limieten van mijn lichaam op te zoeken. Ook als het moeilijk gaat, liet ik het kopje niet hangen. En vandaag pluk ik de vruchten van die ingesteldheid.”

Batshuayi kwam echter niet veel aan spelen toe. Hij kreeg maandag pas zijn eerste minuten, in totaal speelde hij zelfs maar 135 minuten. “Natuurlijk was dit een frustrerend seizoen. Maar Chelsea voelt aan als één grote familie. Het is een grote club, met veel grote spelers. Dat moet ik nog leren. Ik ben een beetje jonger dan de meeste jongens hier. Iedereen hielp me door de moeilijke tijden. Mijn ploegmaats moedigden me aan om mijn kans te grijpen en zijn dan ook heel blij met wat ik nu bereikt heb.”

Wat nu?

Het is maar de vraag of Michy Batshuayi ook volgend jaar nog bij Chelsea speelt. Manager Antonio Conte was dit seizoen nog fel tegen gekant tegen een uitleenbeurt, want naast Diego Costa en Michy Batshuayi zat Chelsea niet dik in echte spitsen. Komende zomer liggen de kaarten echter anders. Costa lijkt te vertrekken naar Chelsea en kan poen scheppen in China, Tianjian Quanjian (de ploeg van Axel Witsel) zou hem een lucratief bod gedaan hebben.

Vertrekt Michy Batshuayi definitief, of wordt hij verkocht om een transfer van Romelu Lukaku te helpen financieren? De tijd moet het uitwijzen. West Ham volgt zijn dossier alvast op de voet, de Londense club was al geïnteresseerd toen Batshuayi bij Marseille speelde, maar legde toen de duimen tegen Chelsea.