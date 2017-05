Taylor Swift heeft een nieuw bekend lief aan de haak geslagen

Taylor Swift (27) heeft na Tom Hiddleston opnieuw een Britse acteur weten te veroveren. Het zou gaan om de 26-jarige Joe Alwyn die nog volop aan zijn carrière timmert.

Na onder meer Jake Gyllenhaal, Calvin Harris, Harry Styles, John Mayer en Tom Hiddleston heeft Taylor Swift nu haar oog laten vallen op Joe Alwyn. Hij is nog het meest bekend van zijn rol in 'Billy Lynn's Long Halftime Walk' van regisseur Ang Lee, waarin hij schitterde naast Kristen Stewart. Nog geen superster dus, maar wel een veelbelovend acteur.

Volgens de Britse tabloidkrant The Sun huurt Swift momenteel een huis in een buitenwijk van Londen zodat ze veel tijd samen kunnen doorbrengen. Alwyn zou daar namelijk in de buurt nog bij zijn ouders wonen. Volgens een bron is dit geen nieuws voor de omgeving van de twee, want ze zouden al enkele maanden samen zijn en kennen elkaar al lang. "Ze loopt rond in Londen met Joe, maar is vermomd met sjaals en hoedjes zodat haar identiteit niet uitlekt. Niemand heeft door dat er een superster rondloopt, zelfs de buren niet", klinkt het.

En daar zou ze zo haar redenen voor hebben. "Na haar laatste tour en al de aandacht die daarmee gepaard ging, heeft ze besloten om haar privéleven meer af te schermen en daarom kozen zij en Joe er al van in het begin voor om alles geheim te houden."