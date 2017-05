Bekende Nederlandse modeketen komt naar ons land

Costes, het zusje van de Nederlandse kledingketen The Sting, opent een eerste Belgische winkel. Zowel mannen als vrouwen zullen er hun hart kunnen ophalen.

Bij ons is de keten nog relatief onbekend, maar in Nederland groeide ze al uit tot een fenomeen. Op vier jaar tijd openden 29 winkels de deuren, nu breidt Costes voor het eerst uit over de grens.

De nieuwe winkel kan vanaf 19 mei binnengelopen worden op de Antwerpse Meir. Met zijn drie verdiepingen wordt het meteen de grootste vestiging van de Benelux, waar zowel de mannen- als vrouwencollectie geshopt kan worden. Dat kondigt de keten zelf aan op hun website.

Costes heeft nog grootse plannen in petto: de Antwerpse winkel betekent pas het begin van een aanzienlijke uitbreiding. In totaal zullen dertig andere Costes-winkels geopend worden in ons land, waarvan 23 voor vrouwen, vier voor mannen en drie waar beide collecties verkocht zullen worden.

Liever online rondneuzen in de collectie? Er komt ook een Belgische versie van de webshop, waar alle kledingstukken en accessoires uit de winkel met slechts een paar muisklikken besteld kunnen worden.