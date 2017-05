Met dit ‘wonderdieet’ blijft Pippa slank, maar het is niet zonder risico

Komende zaterdag staat Groot-Brittannië in rep en roer, want dan trouwt Pippa Middleton met haar miljonair James Matthews. Dat de jongere zus van Kate Middleton er slank zal uitzien, is nu al zeker. Ze volgt het hippe Sirtfood-dieet. “Niet zonder risico”, zo zegt hoofddiëtist Michaël Sels van het UZ Antwerpen in het Radio 1-programma “De wereld vandaag”.

Het Sirtfood-dieet is een afslankmethode waarbij je een twintigtal voedingsmiddelen een prominente plek dient te geven op je menu. Die bepaalde voedingsmiddelen, waaronder appel, citrusfruit, bosbessen, peterselie en aardbeien, zouden ertoe leiden dat je snel enkele kilo’s verliest. Maar je mag ook chocolade eten en rode wijn drinken en net daarom vinden mensen het een fijne dieethype om uit te proberen.

Sapjeskuur

Sels zegt dat het zogenaamde Sirtfood-dieet niet zonder gevaar is. “Je moet heel wat voedingsmiddelen schrappen en dat is een risico”, klonk het op antenne. In de eerste week van het dieet op basis van sirtuïnes moet je immers overschakelen op één maaltijd en drie sapjes van de toegelaten voedingsmiddelen per dag, goed voor een dagelijkse inname van amper 1000 kilocalorieën.

Adele

Sels stipt aan dat sapjeskuren tekorten in de hand werken omdat je op die manier niet al de nodige vitamines, mineralen en vezels binnenkrijgt. “Het is opnieuw een zwart-witverhaal”, klinkt het. Hoewel de expert de gevaren van het dieet belicht, werd het Sirtfood-dieet vorig jaar nog bejubeld omdat popster Adele er meer dan tien kilogram mee was kwijtgeraakt en ‘er heel goed uitzag’.