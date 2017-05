Met dit middeltje gaat je verkoudheid drie keer zo snel over

Last van een verkoudheid? Zinktabletten kunnen ze tot drie keer sneller laten voorbijgaan, zo blijkt uit een data-analyse van drie Finse studies die verscheen in het vakblad Open Forum Infectious Diseases. Maar er zijn ook beperkingen. De concentraties zink in veel tabletten is gewoonweg te laag en niet alle tabletten beschikken over deze genezende eigenschappen.

In de betreffende studies namen een tweehonderdtal mensen met de symptomen van een verkoudheid zinktabletten of een placebo in. De dosissen zink waren hoger dan in de meeste tabletten: 80 tot 92 mg per dag, terwijl de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in de Verenigde Staten slechts 11 mg voor mannen en 8 mg voor vrouwen bedraagt.

Uit de analyse van de studies blijkt nu dat 70 procent van de proefpersonen die zink namen, na vijf dagen al van hun verkoudheid verlost waren. Bij de mensen die een placebo namen, was dat slechts 27 procent. Na een klein beetje rekenen, concludeerden de vorsers dat zinktabletten een verkoudheid tot drie keer sneller oplossen, onafhankelijk de leeftijd, het geslacht, rookgedrag of allergieën van de deelnemers.

Misselijkheid

Maar hier knelt het schoentje: de Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering and Medicine vindt dat de inname van zink slechts een klein beetje mag worden verhoogd tot 40 mg per dag en onder begeleiding van een dokter omdat te veel zink enkele neveneffecten zoals misselijkheid, maagkrampen, diarree, hoofdpijn en braken met zich kan meebrengen. Op lange termijn zou zink de immuniteit en goede cholesterol verlagen.

De Finse wetenschapper Harri Hemilä, verbonden aan de Universiteit van Helsinki, stelt dan weer dat geen van de proefpersonen uit hun drie geanalyseerde onderzoeken last had van neveneffecten. Hij zegt dat de meeste mensen voor een korte periode zelfs 100 mg zink per dag zouden mogen innemen. Merrill Christensen van de Universiteit van Brigham Young, die niet bij de studie was betrokken, verwijst naar een studie uit 2012 waaruit blijkt dat zink wel misselijkheid veroorzaakte bij proefpersonen. Bovendien is er nog een ander nadeel: veel zinktabletten op de markt bevatten te weinig bestanddelen die verkoudheden snel temperen.

Snel handelen

Conclusie volgens Hemilä: “De meest positieve effecten merk je op als je zink inneemt binnen de 24 uur na de eerste symptomen van een verkoudheid. Vermijd tabletten die citroenzuur bevatten, want die belemmeren de werking”, klinkt het. Dit advies geldt niet voor zwangere vrouwen en kinderen. De link tussen zink en verkoudheden moet volgens de onderzoekers zelf sowieso nog verder worden onderzocht.