Deze mannenrompers zijn een groot succes, maar om de foute reden

Het Amerikaanse merk ACED Design heeft een collectie rompers - een hemd en short in één - gelanceerd onder de naam RompHim. Net op tijd voor de zomer, maar de creaties worden met de grond gelijkgemaakt.

RompHim is als het ware een playsuit, maar dan voor mannen. Van roze tot pastelgroen en met vrolijke prints: de ontwerpen van het bedrijf zien er allemaal even zomers uit. Het bedrijf heeft een crowdfundingactie opgestart om de kledingstukken in productie te brengen en die werd een groot succes. Het gewenste bedrag van 10.000 dollar (9.042 euro) werd zelfs op één dag overschreden. Nu hebben de bedenkers al meer dan 129.000 dollar (116.647 euro) ingezameld.



Een bericht gedeeld door Original RompHim (@originalromphim) op 17 Apr 2017 om 3:30 PDT



Hoewel mannen - die durven - kunnen kiezen voor het ensemble dat ook iets heeft van een rompertje voor baby’s, zijn velen allesbehalve laaiend. Modeliefhebbers uiten hun ongenoegen op sociale media. “Dit is gewoon fout”, staat er onder meer te lezen. Modesite High Snobiety roept op om de creatie in brand te steken, terwijl Esquire de realiteit maar al te goed onder ogen ziet. “Rompers voor mannen zijn een feit. Wij willen niet meer op deze planeet leven”, staat er zwart op wit.



Een bericht gedeeld door Original RompHim (@originalromphim) op 22 Apr 2017 om 11:37 PDT

De negatieve feedback lijkt romper-enthousiastelingen niet te deren. De eerste mannen stelden hun rompertjes, met aanpasbare riem, rits, en enkele zakjes, met trots voor op muziekfestival Coachella. Op de officiële pagina van het merk staat het vol foto’s van stoere mannen in het omstreden kledingstuk. Voor de geïnteresseerden: een romper is hier verkrijgbaar vanaf 90 dollar (81 euro).

When she try to pull ya romphim to the side on the first date: pic.twitter.com/VoYYlWQHdo — Darius Simpson (@Wordplay4Days) 16 mei 2017

I hope the RompHim gets funded so men can learn the pain of trying to find a single garment that fits both their hips and upper body — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 15 mei 2017

@SaraKateW Nothing screams "Never had sex" like the new RompHim ™! — Sound Chaser (@SoundChaser9) 15 mei 2017