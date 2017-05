Zombie drug ‘Spice’ slaat voor het eerst toe in België

Spice of de ‘zombie drug’ heeft zijn eerste slachtoffer gemaakt in België. Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen, zo heeft La Dernière Heure vernomen. De overheid heeft inmiddels een waarschuwing over de drug uitgestuurd.

Spice is al langer aan een opmars bezig. “Wie een overdosis neemt, gaat zich heel agressief gaan gedragen, gaat hallucineren, wordt paranoïde en verliest het bewustzijn”, aldus Michaël Hogge van het Eurotox observatorium. “Het heeft een heel geconcentreerd psychologisch stimulerende effect en dat kan heel gevaarlijk zijn.”

“Van Spice neem je overigens al heel snel een overdosis”, zegt Hogge, “Om een voorbeeld te geven, voor cocaïne en speed heb je een dosis van 50 mg nodig voor je effect hebt van de drugs. Bij deze vorm van synthetische cannabis is dat slechts 2 mg.”

In andere landen maakt Spice al langer slachtoffers. Zo worden er in het Verenigd Koninkrijk dagelijks meer dan 200 mensen afgevoerd naar ziekenhuizen. The Daily Star rapporteerde dat in de voorbije 12 maanden liefst een 75.000 -tal mensen opgenomen werden. Ook in de Verenigde Staten maakt de levensgevaarlijke drug vele slachtoffers.

Preventie

De drug is nu in ons land op de radar gekomen toen een consument een staal naar het laboratorium Modus Fiesta stuurde. Het labo krijgt wel vaker stalen van drugs zodat ze die kunnen testen voor de veiligheid van de consument. Op basis daarvan is het waarschuwingssysteem in werking getreden. “Preventie is niet altijd voldoende, sommige middelen worden vaak gebruikt door groepen mensen die buiten onze preventie vallen”, zegt Waals minister van Volksgezondheid Maxime Prévot. “Daarom doen we meer gerichte acties bij professionals die vertrouwd zijn met de gebruikers en die hen van dichtbij kunnen bijstaan en helpen.”

Niet alleen de Belgische overheid heeft een waarschuwing uitgestuurd, maar ook Eurotox, een sociaal-epidemiologisch observatorium van alcohol en drugs actief in Wallonië en Brussel, heeft een waarschuwing uitgevaardigd. Zij hebben een informatie uitgegeven waarin ook maatschappelijk werkers, psychologen en opvoeders op de gevaren worden gewezen.