Tiener heeft dronken seks met zijn leerkracht: “Ze heeft mijn leven tot een hel gemaakt”

De jonge lerares Jessica Storer werd tot twee jaar cel veroordeeld voor het hebben van seksuele betrekkingen met één van haar studenten. De 29-jarige vrouw uit Ohio zou de jongen zich eerst lazarus hebben laten drinken voor ze met hem in bed dook.

“De seksuele relatie tussen de 18-jarige en ik was een eenmalig iets”, vertelde Storer de rechter. Al gaf ze wel toe dat zij de volwassene had moeten zijn in de situatie, en ook al was de jongen wettelijk volwassen, dat zij nee had moeten zeggen.

Foto: Facebook

“Ik accepteer de volledige verantwoordelijkheid voor het feit dat hij dronk en dat ik geen nee zei. Ik had echter wel het gevoel dat het met wederzijdse instemming gebeurde. Het was niet geforceerd. De alcohol was beschikbaar in mijn huis, ik heb hem niet gedwongen te drinken, maar ik heb het hem wel toegestaan”, getuigde de vrouw.

De vader van de tiener deed echter het tegendeel uitschijnen, die zei dat zijn zoon al tot twee keer toe zelfdoding probeerde te plegen. “Hij probeert hieruit te geraken. Onze zoon zal hiermee moeten leven voor de rest van zijn leven.”

“Ik haatte het”

In de rechtbank werd ook een geschreven verklaring van de jongen zelf voorgelezen. “Jessica Storer heeft de laatste zes maanden een levende hel gemaakt voor mij. Ik haatte het en ik haat mezelf omdat ik het gedaan heb”, luidde die.

De jongen schreef verder nog dat hij sinds het voorval lastiggevallen en gepest wordt op school en dat er over hem geroddeld wordt door de volwassenen op school. De jongen verklaarde dat Storer hem manipuleerde nadat ze hem een luisterend oor bood na een relatiebreuk.

Behalve de gevangenisstraf werd Storer ook veroordeeld tot een levenslange registratie als zedendelinquent. Ook haar echtgenoot, Derrick Storer, die aanwezig was bij de feiten, werd veroordeeld voor het toedienen van alcohol aan minderjarigen.

Hoewel die nooit echt een feestje had willen geven voor de studenten van zijn vrouw had zij hem daartoe overhaald, zo klonk het in de rechtbank. “Hij heeft zijn eigen zwakheden in deze relatie. Zij runde zowat het huishouden. Hij was de man des huizes, maar vooral in naam”, klonk het bij monde van de advocaat van de echtgenoot.

Derrick zal 90 dagen in de gevangenis moeten doorbrengen en een boete moeten betalen van 500 dollar.