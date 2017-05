Waarom we koning Filip nooit in de cockpit van een passagiersvliegtuig zullen zien (maar wel in een helikopter)

Verbazing alom in Nederland. Koning Willem-Alexander bestuurt geregeld een lijnvliegtuig. Vrijwel niemand herkent in de piloot de koning, schrijven Nederlands media vandaag. Ook onze koning Filip is een getraind piloot, dat is algemeen bekend. Maar een lijnvliegtuig besturen, dat doet hij niet.

Al jaren vliegt de Nederlandse koning Willem-Alexander met een Fokker 70 van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM. Meestal gebeurt dat in alle anonimiteit, vertelt hij aan de Nederlandse krant De Telegraaf. Inmiddels laat hij zich omscholen voor het vliegen van een Boeing 737.

Ook onze koning Filip heeft een grote passie voor de luchtvaart. Hij heeft met verschillende jachtvliegtuigen gevlogen en heeft ook een helikopterbrevet, zegt de woordvoerder van het paleis.

“Tijdens zijn militaire opleiding behaalde koning Filip in 1982 zijn pilotenvleugels,” vertelt Pierre-Emmanuel De Bauw, woordvoerder van het Koninklijk Paleis aan Nieuwsblad.be. “Hij vloog in die periode met verschillende jachtvliegtuigen: een Marchetti, Alpha Jet, Mirage V en F-16.” Ook is hij sindsdien in het bezit van een brevet als parachutist.

Koning Filip wordt vervolgens instructeur van een nieuwe lichting kandidaat-parachutisten bij het 3de Bataljon Parachutisten. In 1983 vervolledigt hij deze opleiding met een stage “vrije val”. Onze toekomstige koning maakte toen een vijftigtal sprongen, waaronder sommige sprongen met een vrije val van een minuut lang.

Helikopterpiloot

Zijn passie voor vliegen blijft echter bestaan. In 2004 behaalde koning Filip zijn burger-brevet van helikopterpiloot. Tot op de dag van vandaag vliegt hij nog steeds rond met een helikopter. Vlak voor hij koning werd heeft Filip zijn eigen helikopter, een Robinson R44 Raven II, wel verkocht aan het luchtvaartbedrijf Heli & Co uit Spa.

“Sindsdien heeft de koning geen eigen helikopter meer, hij vliegt enkel nog om zijn verplicht aantal vlieguren per jaar te halen, anders verliest hij zijn licentie”, legt De Bauw uit.

Waarom geen lijnpiloot?

De kans dat we onze koning net als de Nederlandse vorst Willem-Alexander plots achter de stuurknuppel van een lijnvlucht zullen spotten, is onbestaande. Niet alleen beschikt koning Filip niet over de nodige licentie, onze vorst heeft het hiervoor te druk volgens zijn woordvoerder.

Ook in een F-16 zal de koning niet vlug meer kruipen. “Dat zou fysiek te belastend zijn. Jachtpiloten stoppen meestal rond hun 40ste omdat het na die leeftijd lichamelijk onmogelijk is om met dergelijke toestellen te vliegen,” aldus De Bauw.

