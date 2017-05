18-jarige Belg heeft al meer dan 90 zedenfeiten met minderjarige meisjes op zijn kerfstok

Steven, een 18-jarige jongeman uit Jemeppe-sur-Sambre, wordt op vraag van het parket van Namen door een psychiater onderzocht. Want iemand die op zulke jonge leeftijd al zoveel slachtoffers maakte, baart politie en gerecht grote zorgen.

Tot nu toe zou er al sprake zijn van 91 slachtoffers. Sommige meisjes waren amper 12 jaar, zo meldt de Waalse krant La Meuse. Maar het parket denkt dat veel slachtoffertjes te bang zijn om alles op te biechten aan hun ouders en dat het aantal klachten niet in verhouding staat met het aantal slachtoffers die op zijn computer zijn teruggevonden.

Het moet bijna een fulltime bezigheid geweest zijn om op sociale media op zoek te gaan naar slachtoffers. Jonge meisjes tussen 12 en 16 jaar genoten zijn voorkeur. Eens ze op de chat met elkaar in contact waren, praatte hij met de meisjes over koetjes en kalfjes. Over kledij, over muziek en andere onderwerpen die meisjes van die leeftijd interesseren.

Maar eens hij hun vertrouwen had gewonnen, begonnen de gesprekken de pikante toer op te gaan. Hij begon hen vragen te stellen over hun lichaam, over de lingerie die ze droegen. Om hen uiteindelijk te vragen om voor hem te poseren voor de webcam. Eerst gekleed, dan in lingerie en uiteindelijk naakt.

Hij vroeg hen ook om voor hem te masturberen voor de camera, wat sommigen ook deden. Op zijn computer hebben specialisten massa’s filmpjes teruggevonden.

Psychiatrische afdeling

Meisjes die niet op zijn vraag wilden ingaan, probeerde hij onder druk te zetten door hun hoofd via fotoshop op het lichaam van een naakt meisje te plakken. Als ze niet wilden poseren, zou hij de foto’s publiek maken.

De verdachte is intussen gearresteerd na een klacht van een ouder en zijn aanhouding is door de raadkamer in Namen bevestigd.

Hij zit nu opgesloten in de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Lantin, waar hij voortdurend in de gaten wordt gehouden. Het gerecht heeft ook gerechtspsychiater aangesteld om hem grondig te onderzoeken.

De man wordt vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid en seksueel misbruik. Hij ontkent echter dat hij ook een of meer meisjes seksueel heeft misbruikt. Het onderzoek loopt nog volop.