Chaotische avondspits op het spoor: “We zitten vast in snikhete trein zonder airco”

Brussel / Gent - Een defecte trein, iets voor de avondspits, een seinstoring op het spoor tussen Brussel en Gent en rond 19.15 uur nog een verdacht pakket in het station Gent-Sint-Pieters zorgen woensdagavond voor grote problemen op het treinverkeer naar Gent. Er zijn op die lijn vertragingen van 30 minuten tot een uur, met uitschieters tot bijna anderhalf uur. De defecte trein is intussen weggeraakt, maar de seinstoring zorgt nog altijd voor problemen. Dat melden Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken en zijn NMBS-collega Dimitri Temmerman.

Iets voor 16 uur kreeg een trein met aan boord goed 200 passagiers problemen, tussen Brussel-Zuid en Sint-Katharina-Lombeek. Een andere trein, met 700 mensen aan boord, raakte achter die defecte trein vast, maar die laatste kon goed een half uur op eigen kracht toch weer verder. De defecte trein werd, door de opgelopen vertraging, wel beperkt tot Denderleeuw.

Bovenop dat incident krijgt het treinverkeer van Brussel naar Gent te maken met een seinstoring. “Die storing werd eerst verholpen, maar kort nadien kregen we opnieuw problemen”, zegt Baeken. “Onze mensen zijn momenteel ter plaatse om de storing zo snel als mogelijk te verhelpen, maar intussen zorgt die seinstoring voor ernstige vertragingen.” De treinen staan niet stil door de storing, maar moeten wel trager rijden en/of omrijden.

In Gent-Sint-Pieters zelf is er hinder voor de reizigers naar en van Gent door de vondst van een verdacht pakket in het station. Drie sporen zijn momenteel buiten gebruik, melden Infrabel en de hulpdiensten.

Het is niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. “Op vraag van de politie zijn sporen 10, 11 en 12 buiten dienst gegeven”, zegt woordvoerder Thomas Baeken van Infrabel. “Er is hinder in en rond Gent. Die is momenteel beperkt, maar eerder tijdens de avondspits waren er al problemen op de spoorlijn tussen Brussel en Gent. Het is afwachten wanneer de sporen vrijgegeven kunnen worden.” De ontmijningsdienst DOVO komt ter plaatse om het pakket te onderzoeken.

In Gent deelt de NMBS waterflesjes uit aan de passagiers die met grote vertraging aankomen. Op Twitter laten veel reizigers hun ongenoegen blijken.

Al drie kwartier met 5 per uur van Brussel naar Gent aan het sporen. Ingehaald worden door andere treinen. Raar. @nmbs — Nonkel Sam (@nonkelsam) 17 mei 2017

Breek mijn mond niet open over de @nmbs vandaag. Nog nooit in 23 jaar pendelen ben ik zo boos geweest.@BenWeyts — Kim Brooks (@Brookskim1974) 17 mei 2017

Zelf die konijntjes in @Plopsa gaan sneller dan onze trein. Geen airco. 40 minuten stil. @NMBS pic.twitter.com/AlhyngcxUd — jeroen dujardin (@jeroendujardin) 17 mei 2017

Een leuke zomeravond. #nmbs, u moet beschaamd zijn. Zelfs geen water uitdelen pic.twitter.com/Hc1NdPAzT2 — de vis wes (@Wesdv) 17 mei 2017

@NMBS ik zit al bijna twee uur in de trein en wij zijn nog niet in Gent geraakt.

Zoits heb ik nooit meegemaakt. pic.twitter.com/CTozZD15xF — Priscila Rodrigues (@PrisRodBot) 17 mei 2017