VIDEO. Dit stuk bos is klein fortuin waard. Of beter: was

Jabbeke - De nieuwe kaart van Meest Kwetsbare en Waardevolle Bossen lijkt niet veel “slachtoffers” te maken in onze regio. Maar één stuk grond in het Flaminckapark in Jabbeke werd wel ingepalmd. “Wij vallen uit de lucht”, klinkt het bij de eigenaars.

Een perceel in de miljoenenwijk Flaminckapark in Jabbeke lijkt van vandaag op morgen plots heel wat minder waard te zijn. Het stuk grond van 6.000 vierkante meter groot staat te koop voor 600.000 euro. Volgens de voorschriften mag er één villa op gebouwd worden.

Maar daar besliste het Agentschap voor Natuur en Bos recent anders over. “Zomaar, zonder ons daarover in te lichten”, klinkt het bij de verontwaardigde eigenaars. Een bezwaarschrift lijkt voor hen gelukkig wel nog soelaas te kunnen brengen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos maakte onlangs de kaart met de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB) bekend. Daarop werden alle bossen die niet gelegen zijn in een groene ruimtelijke bestemming, maar in bijvoorbeeld industriezones of woongebieden, aangeduid. Die bossen zullen door middel van een verstrengde procedure beter beschermd worden. Het is dan ook verboden om die te verwijderen. Opvallend is echter wel dat de mensen die door de nieuwe maatregelen “getroffen” worden daar niet persoonlijk van op de hoogte zijn gebracht.

Kapelletje

Zo ging het ook bij enkele stukken grond in het Flaminckapark in Jabbeke, één van de meest residentiële wijken van de streek. De ene gigantische villa staat er naast de andere. Maar in een bocht ligt wel nog een stuk grond waar enkel een klein kapelletje en een elektriciteitshokje staan. Het ganse stuk staat vol met bomen. Een bordje “Te Koop” verraadt dat de eigenaar het van de hand wil doen.

“Dat kapelletje in kwestie is weggeschonken aan iemand die het verder zal onderhouden”, klinkt het bij de eigenaars. “Maar volgens de voorschriften mogen er wel degelijk bomen gekapt worden om één villa op het perceel te bouwen. Door die nieuwe inkleuring lijkt bouwen nu verboden.”

Prijs daalt

Dat de prijs van het stuk grond daardoor danig naar beneden dreigt te gaan, hoeft geen betoog. Al zijn de eigenaars niet van plan om zich bij de pakken neer te leggen. Ze krijgen een beroepsperiode om een afwijking aan te vragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is uiteindelijk de Vlaamse regering die zich, op advies van het agentschap, over die afwijking zal buigen.

Bij het Agentschap voor Natuur en Bos zelf wensen ze niet op individuele gevallen in te gaan. Daar benadrukken ze vooral dat de fase van het openbaar onderzoek nog steeds loopt. “En die dient net om dergelijke opmerkingen aan ons door te spelen”, zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele. “Wij zijn zelfs vragende partij om dergelijke zaken gesignaleerd te krijgen. Mensen kunnen hun opmerkingen tot midden juli aan ons bezorgen.”

Wie de kaart in kwestie wil bekijken kan dat op de website mkwb.natuurenbos.be. Ook daar kunnen benadeelden hun bezwaren doorgeven.